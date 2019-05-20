 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1368
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3385
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6615
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 66497
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1188
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1494
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2457
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 819
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 450
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6544
Фото
Все фото
20
16
29
16
28
Удивительный вид на океан: построили бетонный дом со стеклянными стенами
Удивительный вид на океан: построили бетонный дом со стеклянными стенами
Соорудили эффектный дом, поражающий оригинальностью
Соорудили эффектный дом, поражающий оригинальностью
Нынче в тренде: показали элегантные кухни в стиле ар-деко
Нынче в тренде: показали элегантные кухни в стиле ар-деко
Оригинальная форма и изящный интерьер: показали не детский дом на дереве
Оригинальная форма и изящный интерьер: показали не детский дом на дереве
Маленькие ванные комнаты, оформленные практично и со вкусом
Маленькие ванные комнаты, оформленные практично и со вкусом
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 486
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 927
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1854
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9828
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 144
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
понедельник, 20 мая 2019 18:16

Удивительный вид на океан: построили бетонный дом со стеклянными стенами
20

  Комментировать

Оформлен дом в минималистском стиле.
Фото: matthewwoodward.com.au
Оформлен дом в минималистском стиле.
Оформлен дом в минималистском стиле.
Оформлен дом в минималистском стиле.
Оформлен дом в минималистском стиле.

В пригороде Сиднея соорудили бетонный дом с панорамным видом на гавань. Автором этого проекта является австралийская архитектурная компания Matthew Woodward Architecture.

Представленный дом не является сплошной конструкцией. Вместо этого разделен на несколько блоков. Имеет две террасы с комфортабельными лаундж-зонами. На заднем дворе его обустроено патио с бассейном. Между двумя блоками разбит ступенчатый сад, пишет sohomod.

Расположен дом на склоне холма. Общую площадь имеет 439 квадратных метров. Построенный в основном из бетона. За исключением задних стен: они сделаны из цельных стеклянных панелей. С обеих сторон дом окружен садами. Также имеет прямой доступ к пляжу.

Содержит в себе дом две спальни, столько же ванных, две гостиные, столовую и кухню. Главная спальня находится на верхнем этаже. Имеет выход на окруженную садом террасу.

На крыше дома установлена солнечная батарея. Также предусмотрен резервуар для сбора дождевой воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как в прошлом веке представляли дома, в которых люди будут жить сегодня

Среди песчаных дюн соорудили оригинальный дом в форме барабана. Имеет он 2 этажа, ни на одном из которых нет коридоров. Дом почти сделан преимущественно из древесины. В самом центре его находится винтовая лестница, ведущая на верхний этаж.

sohomod.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Удивительный вид на океан: построили бетонный дом со стеклянными стенами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

Распорядились засекретить информацию о Чернобыле

Потомки писателей подписали письмо в защиту языка

"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой

76 банков и более 8 тыс. отделений: в Украине отмечают День банковского работника

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Первый украинец стал чемпионом мира по боксу

Самолет разломали на сувениры

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 1127130
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 81089
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 2 Просмотров: 47568
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции 1 Просмотров: 16440
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 14734
Дом
Соорудили эффектный дом, поражающий оригинальностью
Соорудили эффектный дом, поражающий оригинальностью
16
 Просмотров: 702
Нынче в тренде: показали элегантные кухни в стиле ар-деко
Нынче в тренде: показали элегантные кухни в стиле ар-деко
29
 Просмотров: 2286
Оригинальная форма и изящный интерьер: показали не детский дом на дереве
Оригинальная форма и изящный интерьер: показали не детский дом на дереве
16
 Просмотров: 594
Маленькие ванные комнаты, оформленные практично и со вкусом
Маленькие ванные комнаты, оформленные практично и со вкусом
28
 1 Просмотров: 4653
Показали комфортный для жизни город из бутылок
Показали комфортный для жизни город из бутылок
11
 Просмотров: 4500
Больше всего комментируют
10
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
6
Зеленский распускает Раду
4
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
3
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
3
Зеленский принес присягу президента Украины
Голосов: 630
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua