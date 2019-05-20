Удивительный вид на океан: построили бетонный дом со стеклянными стенами

Фото: matthewwoodward.com.au

В пригороде Сиднея соорудили бетонный дом с панорамным видом на гавань. Автором этого проекта является австралийская архитектурная компания Matthew Woodward Architecture.

Представленный дом не является сплошной конструкцией. Вместо этого разделен на несколько блоков. Имеет две террасы с комфортабельными лаундж-зонами. На заднем дворе его обустроено патио с бассейном. Между двумя блоками разбит ступенчатый сад, пишет sohomod.

Расположен дом на склоне холма. Общую площадь имеет 439 квадратных метров. Построенный в основном из бетона. За исключением задних стен: они сделаны из цельных стеклянных панелей. С обеих сторон дом окружен садами. Также имеет прямой доступ к пляжу.

Содержит в себе дом две спальни, столько же ванных, две гостиные, столовую и кухню. Главная спальня находится на верхнем этаже. Имеет выход на окруженную садом террасу.

На крыше дома установлена солнечная батарея. Также предусмотрен резервуар для сбора дождевой воды.

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Среди песчаных дюн соорудили оригинальный дом в форме барабана. Имеет он 2 этажа, ни на одном из которых нет коридоров. Дом почти сделан преимущественно из древесины. В самом центре его находится винтовая лестница, ведущая на верхний этаж.