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четверг, 09 января 2020 23:28

Удивительные подушки: 20 идей стильного декора
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Интерьер 2020: 20 идей стильного декора подушками
Фото: idei-dekoru.com
Интерьер 2020: 20 идей стильного декора подушками
Интерьер 2020: 20 идей стильного декора подушками
Интерьер 2020: 20 идей стильного декора подушками
Интерьер 2020: 20 идей стильного декора подушками

Текстильное оформление комнаты важно, как и цвет стен и мебель. Зачастую ему мало кто уделяет внимание и напрасно.

Одним из таких примеров является декоративные подушки. Они могут быть разных размеров, форм и цветов.

Такой элемент дизайна нужен не только для удобства, но и для красоты.

В этой галерее собраны идеи по созданию практических, стильных и причудливых, ярких и нейтральных подушек на любой вкус. Они подойдут для различных вариантов оформления дома.

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У большинства людей бетон ассоциируется со строительством. Это не грубый материал, который годится только, чтобы ставить из него дома. Стоит мыслить шире. Бетон может быть полезным в дизайне. Эти снимки наглядно демонстрируют универсальность использования материала.

С ним легко работать. Можно создать любой формы и фигуры.

idei-dekoru.com
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