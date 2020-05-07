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пятница, 08 мая 2020 02:28

Стол в гостиную: показали стильные варианты подбора мебели
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Фото: remontbp.com

В гостиной могут стоять обеденные столы или журнальные. Лучше стол разместить у окна или посреди комнаты. Чаще всего в каждой гостиной можно увидеть большой, просторный диван и телевизор, установленный напротив него. В таком интерьере уместно компактный журнальный столик. Он особенно удобен в эксплуатации, достаточно легкий, что позволяет при необходимости переместить его без особых усилий.

Важно, что такой стол не загромождает комнату, а лишь делает ее уютной. Чаще всего на него кладут несколько журналов, небольшую вазочку с цветами или свечи, статуэтки. При желании его можно использовать для вечернего чаепития, часто является традицией в больших семьях.

Гостиная большого размера чаще всего имеет несколько функциональных зон. Например, пространство для приема гостей ограничивается диваном, а также креслами. В то же время, для обеда в одной из частей комнаты устанавливают стол.

Нередко в гостиной можно увидеть письменный стол, который идеально смотрится в общем интерьере. Его используют не только для работы, но и для чтения различных книг, журналов. Что касается материала, то рабочий стол чаще всего делают из дерева. За счет этого он выглядит привлекательно и отличается высоким качеством.

Столы-трансформеры для небольшой гостиной является наилучшим выбором.

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Безусловно, один из важнейших параметров при выборе стола - его размеры. Он должен идеально смотреться в интерьере гостиной, поэтому всегда учитывайте ее параметры.

Весомую роль играет материал, который используется для создания стола. Каждый из них имеет свои особенности. Например, ламинированный ДСП отличается высокой износостойкостью, однако со временем он впитывает влагу. Поэтому не стоит удивляться, если со временем обнаружите небольшое вздутие материала.

Часто важность прихожей недооценивают за небольших размеров. Его оформлению же стоит уделять внимание, ведь именно здесь встречают гостей. Поэтому дизайн обязательно должен соответствовать всему интерьеру жилья.

Оформление стен в прихожей - не самое главное в визуальном восприятии данного помещения. Многие наносят краску или клеят обои. Считается, что это самое популярное и простое решение.

remontbp.com
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