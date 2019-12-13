Стильные и оригинальные: 20 идей натуральных игрушек на елку

Фото: idei-dekoru.com

Замена живой елки на искусственную - очевидный способ сохранить природу и окружающую среду. Однако благодаря использованию искусственных украшений можно получить гораздо более необычные новогодние елки. Покупать каждый год новые елочные украшения вредит не только кошельку, но и окружающей среде.

При выборе любых украшений необходимо соблюдать стилистики и цветовой гаммы праздника, чтобы весь декор выглядел уместно. Для ЭКО тематика основными цветами считаются беж, зеленый, различные оттенки теплого коричневого, серо-синие и красные полутона. Мы подобрали для Вас эти гаммы и их адаптацию в фото.

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Эти елочные украшения можно делать из древесины, коры, шишек, хвои, соломы, мха, ткани, ниток, лент, бумаги, семян подсолнечника и даже макарон.

Большинство людей любит Новый год не за бой курантов и праздничный стол, а за атмосферу праздника. Для ее создания стоит поработать. Для этого нужны подсказки и интересные идеи. Именно они в собранные в этой галерее. В 2020 году балом будет руководить белый металлический Щур. Лучшие качества которой - упорство, борьба за справедливость и решительность, чтобы завоевать расположение этого символа, важно учесть в новогоднем оформлении интерьера основные предпочтения хозяина года.