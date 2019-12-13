 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 198
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 891
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 477
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2790
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 9738
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2124
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5112
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2331
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
14
13
16
16
11
Стильные и оригинальные: 20 идей натуральных игрушек на елку
Стильные и оригинальные: 20 идей натуральных игрушек на елку
Уютная гостиная: 10 оригинальных идей оформления комнаты
Уютная гостиная: 10 оригинальных идей оформления комнаты
Новогодний декор: 15 идей украшения окна
Новогодний декор: 15 идей украшения окна
Сказка дома: 20 новогодних вариантов украшения комнаты
Сказка дома: 20 новогодних вариантов украшения комнаты
Назвали тенденции кухни, которые уже стали не модными
Назвали тенденции кухни, которые уже стали не модными
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 891
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2322
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10665
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2727
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2871
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 261
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
воскресенье, 15 декабря 2019 00:06

Стильные и оригинальные: 20 идей натуральных игрушек на елку
14

  Комментировать

Фото: idei-dekoru.com

Замена живой елки на искусственную - очевидный способ сохранить природу и окружающую среду. Однако благодаря использованию искусственных украшений можно получить гораздо более необычные новогодние елки. Покупать каждый год новые елочные украшения вредит не только кошельку, но и окружающей среде.

При выборе любых украшений необходимо соблюдать стилистики и цветовой гаммы праздника, чтобы весь декор выглядел уместно. Для ЭКО тематика основными цветами считаются беж, зеленый, различные оттенки теплого коричневого, серо-синие и красные полутона. Мы подобрали для Вас эти гаммы и их адаптацию в фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новогодний декор: 15 идей украшения окна

Эти елочные украшения можно делать из древесины, коры, шишек, хвои, соломы, мха, ткани, ниток, лент, бумаги, семян подсолнечника и даже макарон.

Большинство людей любит Новый год не за бой курантов и праздничный стол, а за атмосферу праздника. Для ее создания стоит поработать. Для этого нужны подсказки и интересные идеи. Именно они в собранные в этой галерее.

В 2020 году балом будет руководить белый металлический Щур. Лучшие качества которой - упорство, борьба за справедливость и решительность, чтобы завоевать расположение этого символа, важно учесть в новогоднем оформлении интерьера основные предпочтения хозяина года.

idei-dekoru.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стильные и оригинальные: 20 идей натуральных игрушек на елку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12
 Просмотров: 27694
Субсидия &quot;на руки&quot;: что изменится с января 2020-го
Субсидия "на руки": что изменится с января 2020-го 2 Просмотров: 18108
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 14194
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
16
 Просмотров: 11907
Фаны &quot;Динамо&quot; вывели из себя дочь Суркиса
Фаны "Динамо" вывели из себя дочь Суркиса Просмотров: 7146
Дом
Уютная гостиная: 10 оригинальных идей оформления комнаты
Уютная гостиная: 10 оригинальных идей оформления комнаты
13
 Просмотров: 5742
Новогодний декор: 15 идей украшения окна
Новогодний декор: 15 идей украшения окна
16
 Просмотров: 9891
Сказка дома: 20 новогодних вариантов украшения комнаты
Сказка дома: 20 новогодних вариантов украшения комнаты
16
 Просмотров: 5904
В голове не укладывается: назвали неожиданные вещи похищены из отелей
В голове не укладывается: назвали неожиданные вещи похищены из отелей Просмотров: 612
Назвали тенденции кухни, которые уже стали не модными
Назвали тенденции кухни, которые уже стали не модными
11
 Просмотров: 4905
Больше всего комментируют
10
Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским
6
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
4
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
4
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
2
Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой
Голосов: 985
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua