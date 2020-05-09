Стильна кухня: показали вражаючі приклади червоного дизайну

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Часто люди опасаются использовать красный цвет, как основной. Он энергичный, стимулирует психику человека, повышая аппетит. Такая кухня разбудит лучше, чем чашка крепкого кофе утром и придаст аппетит.

Она идеальна для людей с характером, которые не боятся смелых цветов. Этот сильный, интенсивный цвет оживит интерьер и нарушит аппетит.

Это современное решение, которое подчеркивает выразительную индивидуальность владельца. Красный лучше всего подходит для больших, желательно открытых кухонь, где яркий цвет сочетается со светлыми цветами.

Красная кухня может стать настоящей гордостью квартиры, но все должно быть продумано. Дизайнеры интерьеров предостерегают от избытка горящих оттенков, поэтому следует ориентироваться на нейтральный цвет мебели. Слишком много сочных акцентов может раздражать, утомлять глаза и перегружать интерьер.

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Красная кухня отлично смотрится в современном стиле. Гладкие, блестящие поверхности притягивают взгляд и придают в композицию гламурного стиля. Функциональная мебель с прямыми линиями будет великолепна в компании столешниц из черного мрамора и стеклянных аксессуаров. Красная кухня не может обойтись без дизайнерского освещения. Стоит сделать ставку на галогенные или светодиодные лампы.

Самый простой способ - покрасить стены в разные цвета. Одну из светлых поверхностей можно украсить оригинальной наклейкой с изображением маков или использовать декоративный шаблон.

Пол кухни должно быть практичной. То есть, влагостойкая и легкая в очистке. Также не поддаваться царапинам и поломок. Выбор отделочных материалов огромен, поэтому решение требует обдумывания. В этой галерее примеры для выбора своей практического пола.