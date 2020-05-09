 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4104
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 576
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3033
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2457
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2214
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1935
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
13
13
15
15
16
Стильна кухня: показали вражаючі приклади червоного дизайну
Стильна кухня: показали вражаючі приклади червоного дизайну
Отдых на природе: показали дом со сказочным видом
Отдых на природе: показали дом со сказочным видом
Дизайн узкой комнаты: показали 15 идей улучшение пространства
Дизайн узкой комнаты: показали 15 идей улучшение пространства
Оригинальные вещи из хлама: на что пустить старые джинсы
Оригинальные вещи из хлама: на что пустить старые джинсы
Зонирование комнаты: как подобрать практический стеллаж-перегородку
Зонирование комнаты: как подобрать практический стеллаж-перегородку
Видео
Все видео
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 576
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3033
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1764
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1224
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3816
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 405
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
воскресенье, 10 мая 2020 02:28

Стильна кухня: показали вражаючі приклади червоного дизайну
13

  Комментировать

Фото: remontbp.com

Часто люди опасаются использовать красный цвет, как основной. Он энергичный, стимулирует психику человека, повышая аппетит. Такая кухня разбудит лучше, чем чашка крепкого кофе утром и придаст аппетит.

Она идеальна для людей с характером, которые не боятся смелых цветов. Этот сильный, интенсивный цвет оживит интерьер и нарушит аппетит.

Это современное решение, которое подчеркивает выразительную индивидуальность владельца. Красный лучше всего подходит для больших, желательно открытых кухонь, где яркий цвет сочетается со светлыми цветами.

Красная кухня может стать настоящей гордостью квартиры, но все должно быть продумано. Дизайнеры интерьеров предостерегают от избытка горящих оттенков, поэтому следует ориентироваться на нейтральный цвет мебели. Слишком много сочных акцентов может раздражать, утомлять глаза и перегружать интерьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кухня для релакса: показали применение греческого дизайна

Красная кухня отлично смотрится в современном стиле. Гладкие, блестящие поверхности притягивают взгляд и придают в композицию гламурного стиля. Функциональная мебель с прямыми линиями будет великолепна в компании столешниц из черного мрамора и стеклянных аксессуаров. Красная кухня не может обойтись без дизайнерского освещения. Стоит сделать ставку на галогенные или светодиодные лампы.

Самый простой способ - покрасить стены в разные цвета. Одну из светлых поверхностей можно украсить оригинальной наклейкой с изображением маков или использовать декоративный шаблон.

Пол кухни должно быть практичной. То есть, влагостойкая и легкая в очистке. Также не поддаваться царапинам и поломок.

Выбор отделочных материалов огромен, поэтому решение требует обдумывания. В этой галерее примеры для выбора своей практического пола.

remontbp.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стильна кухня: показали вражаючі приклади червоного дизайну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
12
 Просмотров: 20889
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 15417
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 12888
&quot;Совкодрочерство и победобесие&quot; - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни 4 Просмотров: 8658
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
 Просмотров: 6840
Дом
Отдых на природе: показали дом со сказочным видом
Отдых на природе: показали дом со сказочным видом
13
 Просмотров: 1296
Дизайн узкой комнаты: показали 15 идей улучшение пространства
Дизайн узкой комнаты: показали 15 идей улучшение пространства
15
 Просмотров: 5175
Оригинальные вещи из хлама: на что пустить старые джинсы
Оригинальные вещи из хлама: на что пустить старые джинсы
15
 Просмотров: 2880
Зонирование комнаты: как подобрать практический стеллаж-перегородку
Зонирование комнаты: как подобрать практический стеллаж-перегородку
16
 Просмотров: 585
Спокойствие и изоляция в лесу: показали идеальный мини-дом
Спокойствие и изоляция в лесу: показали идеальный мини-дом
10
 Просмотров: 1764
Больше всего комментируют
7
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
4
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
2
Саакашвили сказал, кто может вытащить Украину из болота. Без сюрпризов
2
Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета
2
Зеленский прибыл на границу с Россией
Голосов: 54
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua