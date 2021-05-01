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пятница, 07 мая 2021 11:10

Спальня в средиземноморском стиле: запрещенный цвет в комнате
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Интерьер спальни 2021: цвета средиземноморского стиля
Фото: ua.dizainall.com
Интерьер спальни 2021: цвета средиземноморского стиля
Интерьер спальни 2021: цвета средиземноморского стиля
Интерьер спальни 2021: цвета средиземноморского стиля
Интерьер спальни 2021: цвета средиземноморского стиля

Средиземноморский стиль создает ощущение уюта и передает настроение моря. Он должен передавать естественность, простоту и легкость. Это три составляющих, без которых его создания будет невозможно. Лучше всего это сможет создать натуральное светлое дерево, паркет, цвета доски, выбеленной солнцем, светлые, почти прозрачные, шторы, а также светлые потолок. Также это все создаст иллюзию, что комната намного больше.

Основным его цветом является белый, а другие служат дополнением. Это аксиома, которую ни в коем случае нельзя нарушать. Например, можно использовать белый и светло-голубой, белый и розовый или белый и лавандовый.

Традиционно вместе с белым используют синий или коричневый. Ни в коем случае не надо использовать черный или шоколадный, так как комната станет похожа на шахматную доску. Вторым оттенком обычно закрашивают оконные рамы, подоконники, балки, шкафы или стулья.

Спальня комплектом мебели должна напоминать о простоте и скромности, а не об изяществе и дороговизны. Поэтому лучше не использовать слишком дорогие материалы и изящные предметы. Лучше пусть все будет практическое, предназначенное не для декора, а для использования.

Отличием средиземноморского стиля является то, что в спальне не должно быть предметов, которые без проблем могут располагаться в любой другой комнате. Поэтому стандартный комплект мебели в такой комнате выглядит так:

света шкаф или комод;

кровать;

две прикроватные тумбочки;

туалетный столик;

кресло;

светильники, торшеры, бра.

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Новая мебель не должны выглядеть слишком современно. Лучше покупать предметы из лозы, светлого дерева или камня. Также нежелательно, чтобы в качестве дизайна присутствовала позолота или резьбы - в стиле Средиземноморья это недопустимо.

Источники света не должны быть изящными, или иметь позолоту и резьбы. Лучше отдать предпочтение лаконичным торшерами, бра из дерева или простым настольным лампам с мягким монохромным светом.

Есть несколько простых правил, следуя которым, вы запустите энергию и не выметет из дома благополучие. Как правильно подметать:

Заходя в комнату, начните мести от двери слева от себя, в направлении от стены к центру, постепенно продвигаясь вдоль стенки в правую часть комнаты. Об этом далее в статье.

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