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понедельник, 10 августа 2020 10:05

Сказочный замок: показали жилье, из которого не хочется выходить
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Сказочный замок в штате Монтана поражает размерами и шиком
Фото: boredpanda.com
Сказочный замок в штате Монтана поражает размерами и шиком
Сказочный замок в штате Монтана поражает размерами и шиком
Сказочный замок в штате Монтана поражает размерами и шиком
Сказочный замок в штате Монтана поражает размерами и шиком

Современность может удачно сочетаться с шиком давности. Это доказывает замок в американском городе Биллингсе штат Монтана. Его выставили на продажу за 13,95 млн долларов.

Внешне дом выглядит довольно эффектно: перед ним располагается ров, через который проложен подъемный мост, а на самом здании есть эффектная королевская башня.

Об этом пишет Вoredpanda.

Внутри королевские интерьеры и современные сооружения гармонично сочетаются друг с другом. В доме 5 этажей. На них находятся 10 спален, 19 ванных, 14 гаражей, 2 кухни. Там есть несколько комнат, полностью посвященных развлечениям в помещении - фитнес-центр, тир, тренажерный зал, несколько бассейнов и бар.

Чтобы подняться на следующий этаж можно воспользоваться королевскими лестнице или современным лифтом.

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Лучшие здания 2020 году в 15 категориях находятся в разных странах. Выбирали победителей благодаря голосованию в сети интернет.

Проект разместили на сайте премии ArchDaily, там же можно было отдать голос за проекты.

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