Серая прихожая: показали стильные решения оформления

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Дизайн прихожей стильно украшать в серых тонах. При этом неважно это современный стиль или гламурный.

Для этого облицовки важно, чтобы покрытие стен была устойчива к грязи. Хорошо подойдут виниловые обои, которые покрыты тонким слоем ПВХ-пленки. Контакт с мокрой от дождя курткой не повлияет на ее внешний вид.

Серые стены в прихожей можно сочетать с полом в различных цветах. Обратите внимание не только на внешний вид пола, но и на его качество. Песок на ботинках или босоножках на высоких каблуках может быстро повредить некоторую облицовки пола.

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Пол в прихожей может имитировать бетон, который хорошо сочетается с пепельным стенами. Просто выберите правильный керамическую плитку.

Серый комната является фоном для различных оттенков мебели. Вы можете выбрать классическое решение в виде узкой деревянной консоли. Если у вас есть немного больше места для зонирования, выберите темный комод с необычными фрезерования. Подойдет удобная скамейка такого же оттенка.

Такой коридор не должен казаться печальным. Можно добавить смелые аранжировки - яркие мебель или картины.

Уместно серыми делать не только прихожие и коридор. В современных гостиных принято использовать белые, бежевые и серые оттенки. Нейтральные цвета также включают окраску меда, песка и цвета слоновой кости. Серый - самый модный цвет года. И хотя он часто ассоциируется с минималистскими, классическими интерьерами, это один из самых нейтральных цветов во всей палитре. Благодаря этому он прекрасно вписывается в любую композицию.