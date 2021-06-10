Семь правил идеального гардероба, которые делают комнату удобной

Фото: idei-dekoru.com

Гардеробная комната - творчество умножено на количество одежды. Она должна быть светлой и удобной. Это не всегда роскошь. Если все заранее спланировать, то можно сэкономить.

При ее проектировании часто возникает много вопросов. На что стоит обратить внимание пишут в Инстаграм zorianadziubliukinteriors

Важные этапы проектирования:

1. Проанализируйте, есть необходимая площадь. Маленькие гардеробные могут иметь площадь 2-3 м2.

2. Продумайте функционал гардеробной. Чтобы не превратить ее в состав всего, что попало под руку. Есть гардероб личных вещей общий для пары или раздельный, есть детский гардероб.

3. Если входные гардеробные располагаются при входе, то гардероб личных вещей может размещаться в спальне, в проходной зоне в спальню или санузлов. В модных интерьерах гардеробную комнату не прячут, а наоборот, подчеркивают ее наличие. Для этого размещают гардероб за стеклянными дверцами.

4. Какой будет принцип построения гардероба - стеллажи, шкафы или металлические стойки с полками и ящиками. Этот вариант существенно экономит пространство.

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5. Фурнитура дело недешевое, но лучше всего поможет в организации гардеробного пространства.

6. Вентиляция должна быть, ибо без нее вещи могут поглощать запахи и влагу.

7. Помимо общего освещения можно дополнительно подсветить штанги, полки, даже заднюю панель. Это позволит гардероба очень современный вид. Да и пользоваться гардеробом будет гораздо удобнее

Вышивка украшает даже самый скучный интерьер комнаты. Такой декор наполняет пространство особым уютом и теплом. Он сегодня имеет множество различных стилей и вариантов исполнения. Вышитыми могут быть одеяла, подушки, шторы, полотенца, дорожки на стол, салфетки и ковры. Интересно выглядят элементы с узором, который напоминает вышивку крестом.