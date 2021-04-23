Секреты дизайна двухэтажного дом в одном стиле

Фото: instagram.com

О доме многие мечтают, но мало кто задумывается как трудно там сделать ремонт. Особенно с соблюдением одного стиля и цвета гаммы. Для помощи в этом можно воспользоваться подсказкой специалистов. Они сделали ремонт в двухэтажном доме в теплой палитру цветов с холодным акцентом бирюзы

Об этом пишут дизайнеры в Инстаграм.

В проект дома входят кухня-студия, спальня, кабинет, две детские комнаты и два санузла, ванна. Его главным украшением является кухня-студия с большим камином, лестничной, барной стойкой и другими интересными элементами.

Она спроектирована в современном стиле. Здесь преобладают теплые тона с холодным акцентом на бирюзовый цвет. Важным элементом на кухне есть круглый стол на 6 человек, где можно поужинать с семьей или просто хорошо провести время в компании.

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Гостиная имеет много акцентов: камин, диван, барная стойка, лестничная. Лаунж-зона - большой диван, на котором можно удобно расположиться и просматривать любимые сериалы.

На втором этаже расположена спальня. У кровати находятся функциональные бра, которые имеют много режимов. Мягкий ковер - это очень удобно, ведь по нему можно ходить босиком сразу после сна.

Стиль неоклассики сейчас моден. Это доказывает квартира 88 м2 в столичном ЖК Бульвар фонтанов. Во время ее ремонта использовали цвета кэмел, бургунди и серый. В квартире нет коридоре, а сразу гости попадают в кухню-гостиную. Сложные и одновременно глубокие цвета бордо и кемел - достаточно эстетическая пара. На светлом фоне бордовый цвет стал замечательным акцентом в виде обеденных и барных стульев, а также подушек.