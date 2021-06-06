Сдержанно и со вкусом: как совместить цвета в современной квартире

Фото: facebook.com

Сдержанные цвета создадим совершенный интерьер. Доказательством этого является столичная квартира на 82 м2 в сером, коричневом и молочном оттенках.

Об этом пишут дизайнеры OV2 в Фейсбук.

Все стены в квартире отделаны декоративной штукатуркой с различной текстурой. Стильный обеденный стол условно разделяет кухню и гостиную на две зоны. Симметричная кухня с зеркальными фасадами, со стороны гостиной, выглядит особенно стильно и легко.

Поставили удобный диван для комфортного просмотра ТВ, встроенные и подвесные светильники, трековая система LED-подсветка и бра.

В спальне акцент сделали на стену за изголовьем кровати, которую выполнили с помощью декоративной штукатурки. Слева от кровати разместили будуарный столик, а справа - гардеробную.

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В гостевой комнате LED-лентами разделили и подчеркнули два типа декоративной штукатурки на одной стене. В хозяйственном санузле использовали спокойные и расслабляющие цвета, а в гостевом - яркую акцентную плитку.

Стильная гостиная - набор дизайнерских идей и безграничные возможности по реализации собственных желаний. Здесь принято собираться всей семьей, поэтому можно появления и свой вкус и статус. Чтобы с этим не осрамиться, стоит внимательно подбирать каждую деталь интерьера, будь то занавески на окнах, люстра или обои.