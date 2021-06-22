Решение для смелых: как подобрать мебель для красной спальне

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Спальня в красных тонах выглядит смелой. Для нее подойдет мебель от коричневого до светло-бежевого цвета. Разбавить красный можно декором более приглушенного цвета. Помочь в этом может напольная ваза или картина.

Свет должен мягко растворяться нежными лучами по комнате, его не должно быть слишком много. С этим справятся маленькие ночники, потолочная подсветка. Все это создаст особый уют в комнате.

Красные шторы создадут впечатление роскошного убранства. Желательно чтобы они были не однотонные, а с мелким рисунком, может даже в рубчик. В "помощь" можно взять красный декор, шкатулку на прикроватный столик, красную подушку на кровати, нежно-красный коврик под ноги. Такой интерьер получится необычным.

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Если вы решили, что основным цветом будет белый - красным можно украсить окна. На стены повесить картину с красным рисунком, светильники с красным оттенком.

В спальне с красными обоями интересно будет выглядеть мебель светлых тонов. Рекомендуется смешивать красную палитру с другими различными цветами. Красным можно выделить прикроватную стену. Остальные покрасить в светлые цвета, от бежевого до белого.

Люди, предпочитающие необычные дизайны будут в восторге от сине-красной спальне. Стены с красными обоями разбавят шторы голубого цвета. Мебель нежно-белого цвета идеально подойдет к сине-красной спальне.

В жару надо стелить шелковую постель. Она скользкая, но прохладная. Минусом является возможность образования затяжек и чувствуется любая шероховатость на коже. Практичнее взять из льна через массажный эффект. Об этом рассказал Gazeta.ua Ярослав Дечанский, эксперт по нанесению рисунка на текстиль столичной фабрики.