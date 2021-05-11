Рельсы в интерьере: дизайнеры дали полезные советы

Фото: instagram.com

Рельсы в интерьере стали популярными в течение последних нескольких лет. Это решение позволяет сделать помещение стильным. Рейки - активный декораторское прием, но его надо использовать его надо осторожно

Об этом рассказала дизайнер интерьера Ирина Лысюк в Инстаграм

"Рельсы бывают деревянные, гипсовые, металлические, однотонные, пестрые, вертикальные, горизонтальные, диагональные. Это довольно интересный инструмент в наших руках. Но, вооружившись им, можно, как украсить интерьер, так и исказить его.

Что выглядит актуально и стильно:

Узкие рельсы (2,5 см).

Узкие промежутки между рейками. Чем уже - тем лучше (1 см).

Сплошное полотно с рельсов без отступлений (с техническими щелями в 2 мм).

Гипсовые однотонные узкие рельсы.

Рейки с круглым или треугольным сечением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выглядит по-богатому: как вписать в дизайн черный холодильник

Устаревшие решения:

Массивные широкие рельсы (5-8 см).

Большое расстояние между рельсами (3-5 см).

Рельсы в сочетании с другим декоративным материалом - зеркальные панели, стабилизированный мох, гипсовые шестиугольники.

Спальня отвечает за полноценный отдых. Поэтому все предметы интерьера должны быть не только комфортным, но и многофункциональными. Прикроватные тумбочки не исключение. Это не только практичная и удобная для использования в быту приспособления, но и стильный предмет интерьера.