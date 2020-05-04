Раздвижные двери – идеальное решение для экономии пространства

Двери-купе все чаще используются в современных интерьерах для экономии пространства и организации необычного зонирования между комнатами. Они функциональны, практичны и эргономичны. Раздвижные двери не занимают лишнее место у проема, поэтому отлично подходят для небольших малогабаритных квартир.

Благодаря необычной конструкции их можно использовать для зонирования между комнатами и в границах одного помещения. Это особенно удачный выбор для однокомнатных квартир и студий. Обеспечить личное пространство каждому члену семьи в таких помещениях бывает сложно, но раздвижная конструкция позволит справиться с этой задачей.

Раздвижные двери не занимают лишнее место у проема

Раздвижные межкомнатные двери можно реализовать далеко не в каждом пространстве. Но есть список локаций, где они будут особенно актуальными:

● в прихожих можно использовать полотно с зеркальной вставкой;

● для отделения небольшой спальни от общей гостиной;

● между кухней и столовой;

● для зонирования гардеробной из спальни или коридора.

Какие материалы используются

В качестве сырья используются различные материалы, один из самых популярных – древесина. Двери раздвижные из дерева идеально вписываются в классический и стиль кантри. На втором месте по популярности – МДФ и ДВП. Более бюджетные аналоги, к которым стоит присмотреться, если семейный бюджет не позволяет выбрать деревянную модель. Цена существенно ниже, а внешний вид очень напоминает натуральный массив.

Стекло часто используется в современных стилистических направлениях. Оно выглядит легко и не нагружает пространство, а дополнительные эффекты (матовая поверхность, рисунки, тонировка) обеспечат должный уровень приватности.

Виды конструкций

Все разнообразие моделей, представленных на рынке, работает по одному из двух принципов: параллельно-сдвижному или складному. В первом случае раздвижная дверь скользит по рельсам и роликам вдоль стены, во втором – складывается в определенной конфигурации благодаря специальным фурнитурным элементам (так называемая "гармошка").

Направляющие в раздвижных системах могут быть верхними и нижними. Если вам нужна максимальная надежность и плотное прилегание, лучше комбинировать оба варианта.

Купить необычные раздвижные двери для своего дома – значит, добавить в интерьер новую функциональность и эстетику. Выбирайте подходящий вариант в "Центре дверей", и команда опытных мастеров позаботится не только о доставке, но и о правильной установке дверной конструкции.