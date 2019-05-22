Просто и изысканно: показали роскошные кухни со стеклом вместо плитки

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Стекло надежно защищает стены от любых загрязнений. Будь-то брызги воды, или жира – все это со стеклянной поверхности легко вытереть. Поэтому такой материал является идеальным для покрытия стен кухни. Им смело можно заменить керамическую плитку, которой обычно облицовывают зоны рядом с раковиной, плитой и рабочими поверхностями.

Стены под стеклом могут быть окрашены или отделаны обоями. В любом случае стеклянное покрытие защитит их от малейших загрязнений. Кроме того, за счет идеальной гладкости и блеска стекло придаст интерьеру более изящного вида. Поможет также визуально расширить пространство, ведь обладает способностью отражать свет. Пишет ofdesign.

Использовать для покрытия стен на кухне можно обычное стекло. Однако в таком случае следует позаботиться, чтобы толщина его была не менее 4 мм. Работать с таким материалом следует крайне осторожно, поскольку оно отличается высокой ломкостью.

Лучшим вариантом для покрытия стен является оргстекло. Оно гораздо прочнее обычного. Плюс ко всему, устойчиво к высоким температурам и химическим средствам, не боится солнечных лучей. В целом служит гораздо дольше обычного.

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Стекло является одним из материалов, используемых в популярном ныне стиле ар-деко. Это направление в дизайне интерьеров представляет собой воплощение элегантности и роскоши. Палитра характерных для ар-деко цветов отличается широким выбором: наряду с нейтральными черным и белым используется горчично-желтый, темно-малиновый, приглушенные синий и зеленый.