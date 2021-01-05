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понедельник, 11 января 2021 10:15

Преобразование дома в хоромы: показали стильные идеи
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Ремонт старого дома в современный за небольшие деньги
Фото: idei-dekoru.com
Ремонт старого дома в современный за небольшие деньги
Ремонт старого дома в современный за небольшие деньги
Ремонт старого дома в современный за небольшие деньги
Ремонт старого дома в современный за небольшие деньги

Старый дом можно превратить в стильное и современное жилье за ​​доступные деньги.

Особенно привлекает людей просторность таких помещений, которая позволяет воплотить в реальность любой дизайнерский замысел. А еще - покупка старого дома по низкой цене. Затем постепенно можно все переделать под себя.

В старых домах свое очарование - необычная архитектура, интересная атмосфера, красивые детали, но есть и свои минусы. Некоторые элементы потеряли вид, привлекательность. Можно сделать капитальный ремонт, но если на это нет средств, можно изменить вид отдельных деталей интерьера, и вы будете приятно удивлены новым видом вашего дома.

Примеры таких преобразования собраны в этой галерее.

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О ремонте надо не думать, а к нему приступать. Однако карантинный год изменил отношение к привычным вещам. Поэтому в изменении помещения надо подходить нестандартно.

Стоит научиться получать удовольствие от процесса ремонта, а не только от результата. Украинский дизайнер Ирина Лысюк сделала перечень советов для тех, кто не знает, с чего начать трансформацию своего дома.

idei-dekoru.com
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