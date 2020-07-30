Преимущества и недостатки электрических газонокосилок

Через несколько лет электрические газонокосилки будут занимать ведущие позиции среди техники по уходу за газоном

Электрическая газонокосилка приобретает все большую популярность, понемногу выжимая бензиновые модели. Такой спрос объясняется как экологичностью устройств, так и возможностью сэкономить на использовании горючего. Однако перед тем как приобрести такой тип газонокосилки, следует оценить все преимущества и недостатки аппаратов, а также разобраться с их разновидностями.

Виды электрических газонокосилок

Электрические косилки нужно разделять по:

• типу питания;

• способу передвижения.

По типу питания выделяют аккумуляторные и проводные приборы. Первый вариант оснащается аккумулятором, который заряжается от электросети. Такие модели обеспечивают автономность, однако чаще всего используются на небольших газонах возле частных домов. Они комплектуются электродвигателем и характеризуются минимальным уровнем шума при эксплуатации. Проводные модели не имеют аккумулятора и присоединяются к розетке. Такой тип электрической косилки дешевле аккумуляторной, однако радиус их действия ограничен длиной кабеля.

По типу передвижения выделяют такие косилки:

• ручные;

• колесные;

• самоходные.

Первый тип передвигается только благодаря физическим усилиям человека. Такие газонокосилки также называют тримерами. Колесные приборы – едва не самые популярные устройства для покоса травы. Они также двигаются благодаря человеческой силе, однако их не нужно держать в висячем положении. Самоходная модель также оснащена колесами, но она двигается самостоятельно, от человека требуется лишь задавать направление движения агрегата.

Плюсы и минусы электрических газонокосилок

Когда мы разобрались с разновидностями электрических косилок, самое время переходить к их преимуществам и недостаткам. Среди плюсов следует отметить такие:

• экономия средств – электричество дешевле бензина, потому использование такого типа газонокосилки позволит значительно сэкономить;

• обслуживание – такие приборы почти не нуждаются в обслуживании;

• быстрый запуск – устройство оснащено электрозапуском;

• экологичность – эксплуатация устройства не связана с вредными выхлопами;

• тишина – в отличие от бензиновых приборов, электрические косилки очень тихи в работе;

• вес – отсутствие бензобака и минимум узлов и деталей значительно облегчают электрический агрегат.

Но нужно указать и минусы:

• ограниченный радиус действия у проводных моделей и ограниченное время эксплуатации в аккумуляторных;

• меньшая мощность по сравнению с бензиновыми аппаратами;

• высокая цена косилки с аккумулятором.

Как видите, недостатков не так и много, а усовершенствование современных моделей позволяет сделать прогноз, что через несколько лет электрические газонокосилки будут занимать ведущие позиции среди техники по уходу за газоном.