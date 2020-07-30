Преимущества и недостатки электрических газонокосилок

Электрическая газонокосилка приобретает все большую популярность, понемногу выжимая бензиновые модели. Такой спрос объясняется как экологичностью устройств, так и возможностью сэкономить на использовании горючего. Однако перед тем как приобрести такой тип газонокосилки, следует оценить все преимущества и недостатки аппаратов, а также разобраться с их разновидностями.
Виды электрических газонокосилок
Электрические косилки нужно разделять по:
• типу питания;
• способу передвижения.
По типу питания выделяют аккумуляторные и проводные приборы. Первый вариант оснащается аккумулятором, который заряжается от электросети. Такие модели обеспечивают автономность, однако чаще всего используются на небольших газонах возле частных домов. Они комплектуются электродвигателем и характеризуются минимальным уровнем шума при эксплуатации. Проводные модели не имеют аккумулятора и присоединяются к розетке. Такой тип электрической косилки дешевле аккумуляторной, однако радиус их действия ограничен длиной кабеля.
По типу передвижения выделяют такие косилки:
• ручные;
• колесные;
• самоходные.
Первый тип передвигается только благодаря физическим усилиям человека. Такие газонокосилки также называют тримерами. Колесные приборы – едва не самые популярные устройства для покоса травы. Они также двигаются благодаря человеческой силе, однако их не нужно держать в висячем положении. Самоходная модель также оснащена колесами, но она двигается самостоятельно, от человека требуется лишь задавать направление движения агрегата.
Плюсы и минусы электрических газонокосилок
Когда мы разобрались с разновидностями электрических косилок, самое время переходить к их преимуществам и недостаткам. Среди плюсов следует отметить такие:
• экономия средств – электричество дешевле бензина, потому использование такого типа газонокосилки позволит значительно сэкономить;
• обслуживание – такие приборы почти не нуждаются в обслуживании;
• быстрый запуск – устройство оснащено электрозапуском;
• экологичность – эксплуатация устройства не связана с вредными выхлопами;
• тишина – в отличие от бензиновых приборов, электрические косилки очень тихи в работе;
• вес – отсутствие бензобака и минимум узлов и деталей значительно облегчают электрический агрегат.
Но нужно указать и минусы:
• ограниченный радиус действия у проводных моделей и ограниченное время эксплуатации в аккумуляторных;
• меньшая мощность по сравнению с бензиновыми аппаратами;
• высокая цена косилки с аккумулятором.
Как видите, недостатков не так и много, а усовершенствование современных моделей позволяет сделать прогноз, что через несколько лет электрические газонокосилки будут занимать ведущие позиции среди техники по уходу за газоном.
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