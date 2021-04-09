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пятница, 09 апреля 2021 14:26

Показали удобные идеи хранения полотенец в ванной комнате
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Хранения полотенец в ванной комнате: как избежать запаха сырости
Фото: zelenasadyba.com.ua
Хранения полотенец в ванной комнате: как избежать запаха сырости
Хранения полотенец в ванной комнате: как избежать запаха сырости
Хранения полотенец в ванной комнате: как избежать запаха сырости
Хранения полотенец в ванной комнате: как избежать запаха сырости

Для удобства полотенца следует хранить в ванной комнате. Чтобы это выглядело аккуратно и не портило интерьер, следует подумать где их стильно составить.

Для этого подойдет стойка, лестница и корзины. Они универсальны и подходят для любого дизайна. Стоит свернуть полотенца, сложите их в плетеную корзину или под раковиной. Довольно необычный способ хранения полотенец в "рулончиках". Контейнер можно подвесить на стене или поставить на полку.

Удобной будет полка, которая предусматривает хранение над ванной или умывальником. Такую можно сделать, если в обычной полке добавить рейлинг или крючки снизу.

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Ниши в ванной комнате идеально подойдут для хранения полотенец. Для эстетики можно чередовать такие ниши с нишами с декором.

Хорошим решением является кухонные коляски. Их легко передвигать, следовательно и убирать будет значительно удобнее. Винный шкаф - еще одно нестандартное решение для хранения полотенец. Подойдет стоячая стойка с низким профилем.

Зонирование пространства нужно не только в тесной квартире. В просторной тоже целесообразно для гармоничной организации интерьера. Это волшебная палочка в дизайне для разделения комнаты на видимые жилые зоны.

Эффективно провести зонирование визуальное - с помощью керамической плитки. На стенах чаще всего кладут плиткой одну стену полностью с плавным переходом на другую.

zelenasadyba.com.ua
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