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пятница, 19 июля 2019 23:28

Показали спальни, где можно быстро заснуть
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Спальни, где можно быстро заснуть
Фото: http://design-arena.com.ua
Спальни, где можно быстро заснуть
Спальни, где можно быстро заснуть
Спальни, где можно быстро заснуть
Спальни, где можно быстро заснуть

Уют и спокойствие ускорят засыпания. Чтобы этого достичь надо выбрать удачное место для сна.

Оптимальным считается матрас средней жесткости. Лучше самостоятельно протестировать материал и пружины матраса на себе, полежав на нем несколько минут.

На сон влияет и постельное белье. Насколько хорошо она пропускает воздух и впитывает влагу. Исходя из этих факторов, лучшим выбором является постельное белье из натуральных материалов.

Чем темнее в спальне, тем легче в ней заснуть. Нервная система подчиняется суточному циклу. Освещение и гаджеты, которые излучают синий свет, нарушают суточные ритмы организма.

Чтобы спальня способствовала расслаблению и хорошему сну, нужна абсолютная темнота. Для этого следует повесить очень плотные шторы.

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Оптимальная температура для сна составляет 18 градусов. Если в спальне очень жарко и душно, обязательно проветривайте комнату перед сном. В холодно - возьмите обогреватель, который сможете ненадолго включать перед сном, чтобы обеспечить комфортную температуру.

В цвете стен следует избегать кричащих цветов - это чрезмерно стимулирует нервную систему и мешает засыпанию.

Светлые оттенки создают максимально нейтральную, спокойную обстановку. Холодные оттенки вроде синего и голубого, успокаивают. Темные - создают в помещении ощущение ночи, стимулируя процесс засыпания.

Специалисты утверждают, что темные помещения способствуют перееданию. Именно в темноте человек расслабляется и не стесняется угостить себя лишним кусочком вкусной пищи. Из-за нехватки света снижается выработка организмом витамина D и повышается уровень грелина - гормона голода

Поэтому желательно хорошо освещать помещение, выбирать жилье с большими окнами, открывать занавески.

rivne1.tv
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