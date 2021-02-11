Показали роскошную квартиру в стиле индустриальный лофт

Фото: homedit.com

Эта квартира расположена в Барселоне, Испания. Ее площадь 150 квадратных метров, однако жилье выглядит вдвое больше. Все благодаря грамотному планировании, которым занималась студия дизайна интерьеров Sincro.

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Дом, в котором расположена квартира построен в ХХ веке. С тех пор большинство оригинальных деталей архитектуры были скрыты. Все из-за неудачных ремонтных работ прошлой бригады. Новые специалисты заново открыли исторические детали и подчеркнули их благодаря удачному дизайну. Теперь жилье выглядит роскошно, дорого и стильно.

Комплектация ванной комнаты высококачественной сантехникой и мебелью - это важные факторы, но не основные при оформлении. Обязательно учитывайте индивидуальные особенности помещения, общую площадь, наличие окон.