Современный дизайн ванной комнаты: назвали основные тенденции

Фото: hgdesign.com.ua

Комплектация ванной комнаты высококачественной сантехникой и мебелью - это важные факторы, но не основные при оформлении. Обязательно учитывайте индивидуальные особенности помещения, общую площадь, наличие окон.

Перед тем, как заказывать дизайн ванной комнаты, следует определиться со следующим:

в каком стиле и цвете вы хотите видеть это помещение;

сколько человек будут пользоваться ванной каждый день;

будет ли это отдельная ванна или общий санузел;

мебель, техника нужны для идеальной удобства.

Сейчас чаще всего ванну объединяют с туалетом, чтобы расширить общее пространство. То надо компенсировать недостаток пространства установлением большого зеркала и использовать светлую цветовую гамму.

Установка угловой ванны экономит пространство, позволяет установить в комнате стиральную машинку. Если помещение небольшое, ванна в углу заменяет душевую кабину или прямоугольную овальную ванну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как гармонично обставить квартиру: правила фэн шуй

Выбирая будущий интерьер ванной комнаты, следует предоставить много внимания материалам для отделки поверхностей. При этом необходимо учесть перепада температур. Также металлические элементы мебели, сантехники, аксессуаров должны быть выполнены из высококачественных сплавов, устойчивых к коррозии.

Чтобы дизайнерский интерьер ванной комнаты был удобным, следует должным образом подобрать освещение, используя потолочные прожекторы, настенные бра и светодиодные полосы для подсветки поверхностей

Сегодня среди украинцев и вообще в мире душевые кабины становятся значительно популярнее, чем ванны. Они удобны, позволяют при необходимости быстро принять душ и не ждать пока наберется достаточное количество воды. Кроме того, они идеально подходят для маленьких ванных комнат, ведь экономят пространство. Дизайн душевых кабин множество. Однако все обычно изготавливают из подобных материалов. Поддон с акрила, стали или керамики, а дверцы из стекла или пластика. Пластик дешевый, но быстро выходит из строя и неэстетичный извне.