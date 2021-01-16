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понедельник, 18 января 2021 15:05

Показали лучшие материалы для интерьера прихожей
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Фото: remontbp.com

Первое помещение, встречает гостей при входе в дом или квартиру - это прихожая. Следует не только тщательно продумать стилистику оформления, но и на практичности.

По уровню посещаемости, прихожая можно сравнить с кухней или гигиеническими комнатами, так и стоят высокие требования к выбору материалов. Оптимальным вариантом является покрытие с гарантией сроком службы от 5 до 7 лет. Важно, чтобы вид обработки легко подвергался реставрации.

Не менее важным фактором можно назвать влагостойкость и простоту в уходе. Тогда будет возможность мытья и чистки поверхности с использованием специальных моющих средств.

Одним из популярных способов отделки стен - использование декоративной штукатурки, которая придает стенам оригинальную рельефную структуру. Такой материал имеет красивую текстуру и предложен в богатом выборе цветов. Кроме этого, такая обработка считается экологически чистой и очень практичной.

Используется декоративная штукатурка в разных стилях и прекрасно держится на большинстве поверхностей, будь то металл, бетон или керамика. На стенах можно создать как глянцевую, так и матовую поверхность.

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Не менее привлекательной идеей для отделки стен в прихожей считается применение искусственного или натурального камня, который может использоваться и в качестве основной обработки, и выполнять роль декора. К основным преимуществам декоративного камня относятся долговечность, влагостойкость, простота в уходе.

В небольшой квартире одно помещение выполняет различные функции: гостиной, спальни, кабинета. Отделение зоны для сна создает уютную атмосферу, способствует расслаблению и полноценному отдыху.

Зонирование пространства помогает достичь психологического и бытового комфорта. Дизайнеры дают советы, как разделить комнату на спальню и гостиную. В галерее собраны идеи готовых интерьеров, которые помогут выбрать удачный вариант для комнат различной площади и конфигурации.

remontbp.com
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