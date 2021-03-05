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воскресенье, 07 марта 2021 02:28

Показали дом, который заставляет завидовать
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Дом мечты: жилье на зависть всем
Фото: archdaily.com
Дом мечты: жилье на зависть всем
Дом мечты: жилье на зависть всем
Дом мечты: жилье на зависть всем
Дом мечты: жилье на зависть всем

Уют и много пространства - основные требования к стильному жилья. Именно такое построили в Австралии.

Дом на 300 м², хотя кажется намного большим благодаря большим окнам и удачному планированию.

Первый этаж предлагает приватность и одновременно обособленность. Все спроектировано с четкими линиями без плавности. Дизайн выдержан в трех цветах, коричневом, белом и сером.

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Благодаря большому количеству древесины в доме и леса за окном, создается картина единства.

Интересно выглядит крыша, которая будто составлен несколько раз. "Моментом" проектирование для нас было взять контроль планирования, предполагает "скатная крыша", и приспособить треугольную геометрию участка составленному в крыше, который читается как можно легче. Такая изюм стильно выбивается из общего ландшафта.

В американском штате Монтана впечатляющие ландшафты со сказочными пейзажами. Особенно любоваться восходом и заходом солнца. Ими лучше любоваться с ранчо. Такое расположен на территории площадью 160 акров, на высоте более 2400 м.

Отсюда горы выглядят потрясающе. Этот дом предлагает уютный отдых не только благодаря размещению, но и убранству. Здесь также в почете лошади. Для них конюшни, помещения для верховой езды и красивые пастбища.

archdaily.com
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