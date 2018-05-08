Почему выгодно использовать тепловой насос?

Чтобы не углубляться в сложные расчеты, приведем сравнительную диаграмму затрат при использовании различных видов топлива для обобщенного случая - хорошо утеплен, стандартный дом с газоблока площадью 200 м.кв. Расходы приведены за отопительный сезон по тарифам 2017-2018 гг.

Тариф на электроэнергию - "Стандартный" 1,68 грн/кВт

Тариф на электроэнергию - "Электроотопление" 0,90 грн/кВт

Как выбрать тепловой насос?

Итак, Вы подсчитали экономию, почитали отзывы о тепловых насосах и убедились, что использовать тепловой насос выгодно и комфортно. Вы решили купить тепловой насос, но не знаете с чего начать и как правильно подобрать оборудование.

Теплопотери здания. Самое важное - это определить необходимую тепловую мощность для обогрева Вашего дома в лютый мороз, так как здесь, как правило, много манипуляций. Расчетная температура для Киева и Киевской области составляет -22 ° С

Для Вашего удобства, мы приведем сравнительную таблицу с расчетом теплопотерь (тоже что и необходимая тепловая мощность) для самых популярных домов в Украине:

Дом из газоблока:

• Кладка наружных стен из газоблока D400, толщина 400 мм

• Утеплитель наружных стен - пенопласт или минвата толщиной 100 мм

• Окна - двухкамерные стеклопакеты

• Утепление крыши - минвата 150 мм

• Теплопотери: 48 Вт/м2

Дом из СИП-панелей:

• Внешние стены из сип-панелей толщиной 170 мм

• Окна - двухкамерные стеклопакеты

• Крыша - сип-панели толщиной 170 мм

• Теплопотери: 45 Вт/м2

Дом из клееного бруса:

• Внешние стены из бруса 200х200мм

• Окна - двухкамерные стеклопакеты

• Утепление крыши - минвата 150 мм

• Теплопотери 80 Вт/м2

Пример:

• Дом из клееного бруса, площадью 250 м2

• Теплопотери = 250 х 80 = 20000 Вт

• Это означает, что необходимый тепловой насос мощностью 20 кВт при температуре наружного воздуха -22 ° С

Горячая вода

Далее необходимо определить дневную потребность в горячей воде, которая будет влиять на конечную мощность теплового насоса. Подсказка: для семьи из четырех человек в день достаточно иметь запас воды 200-300 литров, не больше.

Охлаждение тепловым насосом

Если Вы решили использовать тепловой насос "по максимуму", тогда летом Вы будете использовать функцию охлаждения. Охлаждение возможно с помощью фанкойлов, холодных стен и потолков, а также с помощью теплых полов, при условии контроля точки росы.

Охлаждение возможно с помощью фанкойлов, холодных стен и потолков, а также с помощью теплых полов, при условии контроля точки росы

Фанкойлы - теплообменные аппараты с воздушным побуждением, проще говоря кондиционер, работающий на охлажденной воде. Удобные и простые в использовании, возможны различные вариации по дизайну и мощности, могут работать в режиме отопления. Фанкойлы - наиболее распространенные приборы для охлаждения с помощью тепловых насосов.

Холодные стены и потолки - это то же самое что и теплый пол, только на стенах и (или) потолке. Дорогая технология, требует особых знаний при проектировании, сравнительно небольшая мощность - 50 Вт / м2 по холоду, при укладке труб с шагом 8 см. Необходим контроль точки росы.

Охлаждение стенами

Теплый пол для охлаждения - успешно используется, главное правило - контроль точки росы. Недостаток - возможный дискомфорт при ходьбе по холодному полу. Температура пола при охлаждении будет в пределах от +15 до +18 °С.

Обогрев бассейна с помощью теплового насоса

Если Вы планируете использовать бассейн, тогда при выборе теплового насоса это необходимо учесть. Тепловой насос способен обеспечить и нагрев бассейна, и нагрев горячей воды и охлаждение, главное предусмотреть это при проектировании системы автоматики и гидравлики. Для этого лучше обратиться к специалистам.

Нагрев бассейна тепловым насосом

Какой тип теплового насоса мне нужен? Воздушный или геотермальный

Для ответа на этот вопрос рассмотрим основные преимущества и недостатки различных типов тепловых насосов.

Геотермальные тепловые насосы. Для отбора теплоты необходимо обустройство первичного контура. Как правило, в Украине в 9 из 10 случаев, бурят скважины глубиной от 60 до 80 метров и опускают внутрь геотермальные зонды. Расчет количества скважин зависит от типа почв и ее влагонасыщения. Перед началом проектных работ необходимо провести разведочное бурение.

Геотермальные тепловые насосы

Недостатки:

• Сложный монтаж и последующее сервисное обслуживание системы

• Дороговизна теплового насоса, с учетом стоимости монтажных и пуско-наладочных работ

• Стоимость геотермального теплового насоса "под ключ" колеблется от 1000 у.е. за кВт мощности, до 1500 у.е. за кВт

Преимущества:

• Среднегодовой коэффициент преобразования (COP) достигает от 4,5 до 5,0

• Возможность получения больших мощностей от 100 кВт и выше

В связи с вышеперечисленным, геотермальные тепловые насосы, в основном, применяют для крупных инфраструктурных объектов и промышленности.

Воздушные тепловые насосы, работающие по принципу "воздух-вода". Для отбора теплоты внешний блок теплового насоса использует воздух.

Воздушные тепловые насосы

Недостатки:

• Падение мощности при низких температурах (ниже -10 ° С)

• Низкие показатели энергоэффективности при низких температурах (COP теплового насоса Zubadan при температуре -20 °С равна 2,0)

Преимущества:

• Среднегодовой коэффициент преобразования (COP) достигает от 3,5 до 4,0

• Сравнительно низкая стоимость

• Стоимость теплового насоса воздух-вода "под ключ" колеблется от 500 у.е. за кВт мощности, до 1000 у.е. за кВт

• Простота монтажа и эксплуатации

В связи с вышеперечисленным, воздушные тепловые насосы являются наиболее популярными отопительными приборами для частных домов в Украине.

Следует сказать, что в странах Евросоюза рост продаж воздушных тепловых насосов намного превышает рост продаж геотермальных тепловых насосов, чему способствует тенденция к строительству пассивных домов. Что также подтверждает целесообразность установки тепловых насосов типа "воздух-вода" для частных домохозяйств.

По материалам сайта: https://nse.com.ua