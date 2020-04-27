Перехватывает дыхание: построили жилье необычной формы

Во вьетнамском городе Ха Лонг построили жилье, которое разрушает понятие классической городской архитектуры в стране.
Промышленное, однако прибрежный город расположен в 160 километрах от столицы страны Ханой, пишет Archdaily.
Жилье расположено на берегу моря и гармонично сосуществует с окружающей средой. Основная концепция дома - создать пространство, где люди могут жить в лесу.
Дом построен в форме пятиугольника, который имеет пространственные слои внутренних и внешних пространств, наполненных зеленью. Такая композиция создает тени и становится частью двойного фасада, который борется против жаркого тропического климата.
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Такое пространство предлагает жителям новые возможности в повседневной жизни, как, например, обедать внутри или снаружи здания и одновременно чувствовать себя в лесу.
Серые стены удачно контрастируют с зеленью. На крыше высадили несколько десятков растений, что помогло создать территорию в несколько раз больше, чем первоначальную зеленую зону на этом месте.
Возле Парижа переделали старую конюшню на роскошный дом. Современность и традиции объединены для создания решительной индустриальной атмосферы, в которой дерево и железо сочетаются с огромными стеклянными окнами, пропускающими естественный свет.
Этим обязана потолки высотой 7 м и смелым решением
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