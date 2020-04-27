Перехватывает дыхание: построили жилье необычной формы

Фото: archdaily.com

Во вьетнамском городе Ха Лонг построили жилье, которое разрушает понятие классической городской архитектуры в стране.

Промышленное, однако прибрежный город расположен в 160 километрах от столицы страны Ханой, пишет Archdaily.

Жилье расположено на берегу моря и гармонично сосуществует с окружающей средой. Основная концепция дома - создать пространство, где люди могут жить в лесу.

Дом построен в форме пятиугольника, который имеет пространственные слои внутренних и внешних пространств, наполненных зеленью. Такая композиция создает тени и становится частью двойного фасада, который борется против жаркого тропического климата.

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Такое пространство предлагает жителям новые возможности в повседневной жизни, как, например, обедать внутри или снаружи здания и одновременно чувствовать себя в лесу.

Серые стены удачно контрастируют с зеленью. На крыше высадили несколько десятков растений, что помогло создать территорию в несколько раз больше, чем первоначальную зеленую зону на этом месте.

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