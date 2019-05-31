Перехватывает дыхание: показали дом с незабываемым видом на долину

Фото: m-architecture.com

На одном из склонов вдоль тропы Сильверадо в Калифорнии построили дом в стиле минимализма. Автором проекта является американская архитектурная компания John Maniscalco Architecture.

Дом расположен на частном участке площадью 24 га. Из них почти 300 квадратных метров занимают террасы с живописным видом на долину Напа. На одной из террас оснащен безбортний бассейн. Указано на официальном сайте компании.

Общая площадь самого дома охватывает чуть меньше 800 квадратных метров. Он разбит на два отдельных крыла: в одном – спальная зона, в другом – социальная. В доме имеется 6 спален, 7,5 ванных, просторная гостиная с высокими потолками и камином, комната для досуга, домашний кинотеатр, кухня и столовая.

Также есть гостевой коттедж. В нем обустроена спальня, 2 ванные комнаты и мини-кухня.

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Кроме главного и гостевого домов с террасами, на территории есть поляна с ульями, частный виноградник, засаженный сортом Каберне, открытая зона отдыха с теннисным кортом и площадкой для бочче – спортивной игры с мячом. Отдельно обустроено помещение для хранения вина, оснащенное системой контроля температуры. Рассчитанное оно на более чем 2000 бутылок.

Построили бетонный дом со стеклянными стенами, через которые открывается удивительный вид на океан. Представленный дом не является цільным сооружением. Вместо этого разделен на несколько блоков. Имеет две террасы с комфортабельными лаундж-зонами. На заднем дворе его обустроено патио с бассейном. Между двумя блоками разбит ступенчатый сад.