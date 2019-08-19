Отдых для экстремалов: на невероятной высоте построили стеклянный отель

Фото: bigpicture.ru

В Перу есть отель, номера которого зависли на высоте 400 метров над землей. Представляют собой они отдельные стеклянные "капсулы", подвешенные на скале. Из каждой открывается удивительный вид на Урубамбу — священную долину инков.

Пространство в "капсулах" разделено на 3 зоны: спальня, столовая и ванная. В последней есть экотуалеты и раковина. В каждом таком номере может расположиться до 8 гостей. Пишет bigpicture.

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В одном из лондонских отелей есть номер, внутреннее оформление которого имитирует полость матки. Спальное место там обустроили в нежно-розовых тонах, установили коконовидную кровать с высокотехнологичными матрасами. Также обеспечили наличие приглушенного света и позаботились об отсутствии в интерьере острых краев. Сделали все это для того, чтобы гости могли почувствовать себя как бы в мамином животе и получили возможность лучше выспаться.