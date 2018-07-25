От нищеты к шику: как меняется жилье после ремонта

Фото: boredpanda.com

Ремонт не только оживляет комнату, но и часто меняет ее до неузнаваемости.

Яркие примеры показывает Вoredpanda в подборке фото.

Неважно делать эти преобразования по руководству YouTube видео или с профессиональным дизайнером. В работе нужен креативный ум и готовность к эксперименту.

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Отель Refuge du Gouter находится на высоте 3817 м у вершины горы Монблан в Западных Альпах. Здание над скалистой пропастью открыли 2013 года. Потратили на ее строительство € 6 млн. В ванных нет воды - только дезинфектор для очистки рук. Воду надо докупать. Стоит € 7 за бутылку. Отель может разместить 120 гостей за одну ночь. Их доставляют туда вертолетом.