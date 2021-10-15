Основные виды крыш для канадских домов из SIP-панелей

 
Ексклюзивы
1/5
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 1485
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1305
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1008
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1872
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3114
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 144
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1863
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 594
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1791
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 2016
Фото
Все фото
8
11
6
5
7
Дом в лесу со сказочным пейзажем сбивает наповал
Дом в лесу со сказочным пейзажем сбивает наповал
Какие цвета увеличивают квартиру: подсказки дизайнеров
Какие цвета увеличивают квартиру: подсказки дизайнеров
Мини-дом удивляет замыслу и комфортом: яркие фото
Мини-дом удивляет замыслу и комфортом: яркие фото
Фантазия поражает: отель на дереве открывает сказочный вид на залив
Фантазия поражает: отель на дереве открывает сказочный вид на залив
Как не осрамиться после ремонта: куда лучше вписать телевизор
Как не осрамиться после ремонта: куда лучше вписать телевизор
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 630
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1386
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 630
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 981
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1080
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 297
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
пятница, 15 октября 2021 11:23

Основные виды крыш для канадских домов из SIP-панелей

  Комментировать
Основные виды крыш для канадских домов из SIP-панелей
Каркасные дома по канадской технологии могут иметь различные виды кровель. Фото: servusbud.od.ua

Крыша — важнейший конструкционный элемент любого здания. Важно сделать правильный выбор с учетом технических особенностей всех типов крыш. От грамотности устройства кровельной системы будет зависеть надежность и безопасность всего коттеджа.

Каркасные дома по канадской технологии могут иметь разные виды кровель. Стоит опираться на этажность и тип постройки, бюджет строительства и архитектурные особенности здания.

Какие бывают типы кровли для каркасного дома

Вы можете построить дом из СИП-панелей со следующими типами крыш:

Плоская крыша. Экономичное решение с уклоном не более 3°. Модная тенденция, привлекающая простотой монтажа и неприхотливостью в обслуживании/ремонте. Полезное пространство на крыше можно использовать как оранжерею, место для солнечных батарей или зону отдыха при должном уровне безопасности. Главное в эксплуатации таких крыш — не допускать скопления большого количества снега.
Скатная кровля. Эта разновидность имеет угол наклона от 5° до 70°. В зависимости от количества скатов различают односкатные, двускатные, четырехскатные, шатровые кровли. Самым востребованным и дешевым вариантом является двускатная крыша. Ее относительно просто устанавливать и эксплуатировать. Кроме того, чердачное пространство можно использовать в качестве жилой комнаты, кабинета или мастерской на мансардном этаже.
Сферическая крыша. Смелое, при этом довольно часто встречающееся сегодня решение. Купольные кровли более сложные в монтаже, но надежны благодаря своей герметичности.

Если вы выбрали мансардную кровлю, стоит учесть дополнительные траты на теплоизоляцию верхнего этажа, чтобы избежать теплопотерь и появления конденсата. Чаще всего в качестве теплоизоляционного материала выбирают минеральную вату или пенополистирол.

Как выбрать материал для крыши каркасного дома

Когда вы начнете рассчитывать бюджет проекта и планировать, с чего начать строительство каркасного дома, то убедитесь, что траты на кровельные работы могут занять 1/3 общей сметы. Сумма во многом будет зависеть от сложности конструкции и выбранных материалов.

В современном строительстве чаще всего встречаются следующие типы кровельных материалов:
- Черепица. Различают металлочерепицу, битумную и керамическую черепицу. Металлическая кровля самый недорогой вариант, она хорошо выдерживает механическое воздействие и непогоду, относительно легковесна и проста в монтаже. Любители тишины должны учитывать достаточной высокий уровень шума в дождливую погоду. Битумная или гибкая черепица демонстрирует лучшие показатели звукоизоляции. Это более дорогостоящий материал. Керамочерепица также практична и внешне привлекательна. Однако стоит помнить про ее большой вес в монтаже и расчете нагрузки на фундамент.
- Битумный шифер пользуется спросом в Украине. Это недорогой материал, который можно использовать на поверхностях с уклоном более 5 градусов. Минусом является его склонность к выгоранию и невысокую морозостойкость.
- Металлическая кровля. Представлена в листовом или рулонном вариантах. Монтаж производится внахлест и с шагом 30-50 см. Это практичное и недорогое решение, которое отличается долговечностью и прочностью независимо от сложности кровельной конфигурации.

Выбирая материал и формы крыши, помните: чем проще конструкция, тем дешевле она обойдется.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Основные виды крыш для канадских домов из SIP-панелей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Три образа невесты и 45 гостей: ведущий Остапчук с любимой отгуляли свадьбу

Машинист поезда заснул и пропустил поворот: 18 людей погибли

Самое читаемое
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
10
 Просмотров: 8154
&quot;Нобель&quot; не спасет: Путин пригрозил журналисту Муратову списком экстремистов
"Нобель" не спасет: Путин пригрозил журналисту Муратову списком экстремистов Просмотров: 3807
Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором
Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором 4 Просмотров: 3402
Вероятна большая война с РФ - волонтер
Вероятна большая война с РФ - волонтер Просмотров: 3222
&quot;Его последние слова были:&quot; Посиди возле меня &quot;- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
28
 Просмотров: 3114
Дом
Шкафы-купе на заказ: какие современные решения выбрать
Шкафы-купе на заказ: какие современные решения выбрать Просмотров: 18
Сергей Самусев: как построить свой дом мечты
Сергей Самусев: как построить свой дом мечты Просмотров: 369
Видеодомофон – множество функций для улучшения безопасности
Видеодомофон – множество функций для улучшения безопасности Просмотров: 9
Когда делать ремонт балкона: летом или зимой?
Когда делать ремонт балкона: летом или зимой? Просмотров: 27
Дом в лесу со сказочным пейзажем сбивает наповал
Дом в лесу со сказочным пейзажем сбивает наповал
8
 Просмотров: 1287
Больше всего комментируют
23
За антисемитизм готовят уголовную ответственность
6
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
4
Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором
3
"Кто спонсор вашей шикарной жизни?" - журналист Скрыпин о "слугах народа" и остальных нардепах
2
"Зеленский лично настаивал на отставке Разумкова"
Голосов: 93
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть