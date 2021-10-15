Основные виды крыш для канадских домов из SIP-панелей

Каркасные дома по канадской технологии могут иметь различные виды кровель. Фото: servusbud.od.ua

Крыша — важнейший конструкционный элемент любого здания. Важно сделать правильный выбор с учетом технических особенностей всех типов крыш. От грамотности устройства кровельной системы будет зависеть надежность и безопасность всего коттеджа.

Каркасные дома по канадской технологии могут иметь разные виды кровель. Стоит опираться на этажность и тип постройки, бюджет строительства и архитектурные особенности здания.

Какие бывают типы кровли для каркасного дома

Вы можете построить дом из СИП-панелей со следующими типами крыш:

Плоская крыша. Экономичное решение с уклоном не более 3°. Модная тенденция, привлекающая простотой монтажа и неприхотливостью в обслуживании/ремонте. Полезное пространство на крыше можно использовать как оранжерею, место для солнечных батарей или зону отдыха при должном уровне безопасности. Главное в эксплуатации таких крыш — не допускать скопления большого количества снега.

Скатная кровля. Эта разновидность имеет угол наклона от 5° до 70°. В зависимости от количества скатов различают односкатные, двускатные, четырехскатные, шатровые кровли. Самым востребованным и дешевым вариантом является двускатная крыша. Ее относительно просто устанавливать и эксплуатировать. Кроме того, чердачное пространство можно использовать в качестве жилой комнаты, кабинета или мастерской на мансардном этаже.

Сферическая крыша. Смелое, при этом довольно часто встречающееся сегодня решение. Купольные кровли более сложные в монтаже, но надежны благодаря своей герметичности.

Если вы выбрали мансардную кровлю, стоит учесть дополнительные траты на теплоизоляцию верхнего этажа, чтобы избежать теплопотерь и появления конденсата. Чаще всего в качестве теплоизоляционного материала выбирают минеральную вату или пенополистирол.

Как выбрать материал для крыши каркасного дома

Когда вы начнете рассчитывать бюджет проекта и планировать, с чего начать строительство каркасного дома, то убедитесь, что траты на кровельные работы могут занять 1/3 общей сметы. Сумма во многом будет зависеть от сложности конструкции и выбранных материалов.

В современном строительстве чаще всего встречаются следующие типы кровельных материалов:

- Черепица. Различают металлочерепицу, битумную и керамическую черепицу. Металлическая кровля самый недорогой вариант, она хорошо выдерживает механическое воздействие и непогоду, относительно легковесна и проста в монтаже. Любители тишины должны учитывать достаточной высокий уровень шума в дождливую погоду. Битумная или гибкая черепица демонстрирует лучшие показатели звукоизоляции. Это более дорогостоящий материал. Керамочерепица также практична и внешне привлекательна. Однако стоит помнить про ее большой вес в монтаже и расчете нагрузки на фундамент.

- Битумный шифер пользуется спросом в Украине. Это недорогой материал, который можно использовать на поверхностях с уклоном более 5 градусов. Минусом является его склонность к выгоранию и невысокую морозостойкость.

- Металлическая кровля. Представлена в листовом или рулонном вариантах. Монтаж производится внахлест и с шагом 30-50 см. Это практичное и недорогое решение, которое отличается долговечностью и прочностью независимо от сложности кровельной конфигурации.

Выбирая материал и формы крыши, помните: чем проще конструкция, тем дешевле она обойдется.