Осенний уют: показали идеи изменения интерьера

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Палитра осенних цветов придает комнате покоя. Уютный интерьер благоприятно влияет на психику человека, поднимает настроение и дарит положительные эмоции. Уделите немного времени оформления своего жилья в насыщенных осенних тонах, и вы будете приятно удивлены полученным результатом.

Достаточно нескольких желтых кленовых листьев и декоративных красных или горчичных свечей.

Для создания осеннего настроения используют в качестве базового для стен золотистый, приглушенный желтый, цвет охры, бежевый, оливковый или терракотовый. В этих оттенках можно украсить любой текстиль: подушки в гостиную, шторы в спальню или полотенца в ванную комнату. В сочетании с темным интерьером такие акценты создают сдержанную, интимную атмосферу.

Каштаны, желуди, орехи и другие дары осени разместите на видном месте в прозрачной или плетеной посуде. Приобретите новое покрывало на кровать или диван коричневого цвета, нарисуйте картину кофе, измените обычные рамки для фотографий на деревянные.

Коричневые оттенки способствуют расслаблению, а также успокаивает. Поэтому, именно коричневый цвет лучше выглядеть в спальне.

Преимущества использования осенних оттенков в том, что можно сочетать их как угодно, не боясь переборщить. Интерьер в осенних тонах будет создавать такие же теплые и положительные эмоции.

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С осенними оттенками также прекрасно сочетаются деревянная мебель и природные материалы для отделки помещения: дерево, бамбук, пробка и др.

Подчеркнуть уют можно вязаным текстилем, теплыми пледами, мягкими ковриками, цветными подушками.

Заливные полы за последние несколько лет стали востребованы в частных домах и квартирах. Они отлично зарекомендовали себя в местах с повышенной проходимостью - холлах, гостиных и коридорах. Они оптимальны для кухни, балкона, ванной комнаты или для гаража.