Обои для детской комнаты: полезные советы для сомневающихся

Выбирая обои, отдавайте предпочтение натуральному сырью с минимальным использованием химикатов

Обои прочно вошли в категорию отделочных материалов, которыми пользуются буквально все, и пользуются уже на протяжении нескольких столетий. В то же время обои – это не один товар, а целый класс изделий с сотнями коллекций, расцветок и оттенков, из разных материалов и для разных целей.

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Есть свои особенности выбора отделки и для детских – комнат, к которым выдвигаются повышенные требования экологической безопасности и эксплуатационной практичности.

Безопасность

Не все обои можно наклеивать на стены в детской и других жилых комнатах. Не все обои можно наклеивать на стены, которые находятся под воздействием солнечных лучей или нагреваются от батареи. Например, флизелиновые и виниловые обои могут выделять в окружающую среду опасные вещества.

Внимательно прочитайте описание выбранных обоев – отдавайте предпочтение натуральному сырью с минимальным использованием химикатов. Также не забудьте найти для детской комнаты экологически чистый, нейтральный клей для обоев. Если можете использовать натуральный клейстер – еще лучше.

Практичность

Если вы выбираете обои в комнату маленького ребенка, заранее подумайте о возможных загрязнениях материала – на нем могут появиться рисунки, следы от фломастера, краски и другие "побочные эффекты" от игр. Либо выделите зону с обоями, на которой ребенок сможет безнаказанно рисовать, либо позаботьтесь о приобретении специальных обоев, с которых легко стираются детские шедевры.

Также рекомендуем не наклеивать в детскую обои с многослойным декором, фактурные обои, модели с блестками и так далее. Они, отвалившись от поверхности, не только могут попасть в рот или дыхательные пути малыша, но и станут дополнительным источником мусора на полу с большой долей вероятности. Кроме того, не исключено, что дети буквально будут лизать стены, и излишний декор в этом случае точно будет опасен.

Рисунок и цвет

Вопреки распространенному мнению, что детям нравится все яркое, рисунки, комиксы, персонажи любимых игр – не стоит забивать броскими обоями все четыре стены. Только представьте, что в подобной обстановке постоянной зрительной нагрузки ребенок будет находиться все время.

Ограничьтесь спокойными тонами и простыми рисунками, глядя на которые, глаз и психика отдыхают. Если ребенку очень нравится какой-то мультик, игра, комикс – поклейте фото или 3D-обои только на один участок или одну стену.