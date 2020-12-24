Объединенные обои поражают дизайном

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Отличным способом оригинального оформления стен станут различные комбинации из обоев. Классическое решение, когда верхняя и нижняя части стены отличаются по цвету, а между ними - бордюр.

1. Горизонтальное комбинирования вызывает невольные ассоциации с казенными учреждениями. Этот метод не очень подходит для квартир с невысокими потолками. Такое разделение визуально несколько опускает линию потолка.

Линию стыка обычно определяют двумя методами: по горизонту дверного проема или горизонта шкафы - это если линию стыка планируют вверху. Или по горизонту подоконник или, как вариант - верхней точке комода, спинки кресел так, чтобы линия стыка не пересекали мебель.

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2. Чередование вертикальных полос в основном используется для решения двух задач - визуально "поднять" низкий потолок или укоротить чрезмерно длинную стену. Нецелесообразно использовать дежурство в местах, где стена плотно заставлена ​​мебелью. Так произойдет перенасыщение стены эффектами.

Для комбинирования следует подбирать однотипные обои, имеют одинаковую толщину и ширину - так их проще будет подгонять и стыки между ними будут малозаметны.

3. Выделение отдельных зон Правильно подобранный дизайн комбинированных обоев для зала поможет зонировать пространство. Так можно обозначить границы различных функциональных зон, например, отделения зоны столовой от зоны гостиной, или обозначения зоны отдыха. Или визуально сократить длинную стену. Для этого ее разбивают на участки, выделяя его декоративными полосами с обеих сторон.

При создании интерьера гостиной нужно обязательно учитывать многофункциональность комнаты и постараться создать универсальный дизайн. Тогда в нем будет не только приятно пообщаться с гостями, но и вместе семьей смотреть телевизор или просто читать книгу. С точки зрения психологии идеальным решением в этом случае станет зеленый цвет, который успокаивает, снимает усталость, не угнетает и полезный для глаз. Как и любой другой оттенок, зеленый имеет свои преимущества и недостатки.