Новогодние композиции поражают: как сделать украшение своими руками

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Елка является главным элементом новогоднего декора, но не единственным. Его можно дополнить новогодними композициями из веток и игрушек. Это особенно уместно на рабочем месте или в большом доме. Так можно поддержать атмосферу праздника не только в комнате с елкой.

Новогоднюю композицию можно делать из хвои, веток, цветов, новогодних игрушек, гирлянд, бус, цитрусов, пряностей, конфет, шишек, желудей, свечей, сухоцветов, мха, красивого бумаги и лент.

Традиционно новогодними цветами считаются красный, зеленый, белый, золотой и серебристый. Вы можете ориентироваться на них, если хотите сделать классический вариант новогоднего декора, а можете поэкспериментировать и подобрать другие цвета, которые подходят под ваш интерьер.

Свечи придают особую атмосферу уюта. Для новогодней композиции можно выбрать любой их формат.

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Новогодние композиции удобно делать в чашах, которые заполнены мелочами или стоят без дела в глубине шкафа. Нужно их заполнить всем хорошим, что у вас есть. В глубокой стеклянной чаши можно сделать декор слоями.

Атмосферу новогодних праздников можно создать своими руками, потратив на это немного своего времени и включив на полную фантазию. Новогодние украшения перед праздником должны быть не только внутри дома, но и извне.