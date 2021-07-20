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среда, 28 июля 2021 12:45

Ничего лишнего: закончили дом, от которого никто не откажется
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В Калифорнии закончили строительство просторного жилья с террасой и бассейном
Фото: thenordroom.com
В Калифорнии закончили строительство просторного жилья с террасой и бассейном
В Калифорнии закончили строительство просторного жилья с террасой и бассейном
В Калифорнии закончили строительство просторного жилья с террасой и бассейном
В Калифорнии закончили строительство просторного жилья с террасой и бассейном

Графство Марин - одно из самых красивых мест в Калифорнии. На юге оно граничит с Сан-Франциско и отделено от города проливом Золотые Ворота. Там закончили строительство жилья для женщины с двумя дочерями.

Дизайнер интерьеров Брэд Крефман хотел создать дом, который бы сохранил историческую атмосферу, но придал ему современной раскрутки.

Эта эклектичная вилла вдохновлена ​​английской культурой и обычаями сочетание цветов.

Терраса и бассейн - это действительно часть жилых помещений на первом этаже. Оттуда открывается вход в кухню. Ее Окас есть большой обеденный стол. Деревянные балки добавляют деревенского стиля к классическому дизайну.

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Сельская гостиная с большим каменным камином создает уютное помещение. Также такое впечатление от ванной комнаты. Там наклеенные обои с рисунком бабочек.

Индийский город Бангалор славится тропическим климатом и красивыми пейзажами. Этим пользуются архитекторы, делая мало глухих стни. Жалюзи легко снимаются и открывают вид на извилистые дорожки, манго и банановые деревья.

Новый дом подняли дом над землей, чтобы увеличить угол обзора местности. Это позволило расположить под домом оригинальную обеденную зону с бассейном.

thenordroom.com
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