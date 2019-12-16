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понедельник, 16 декабря 2019 13:43

Нежный лофт: показальний оригинальный способ преобразования интерьера
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Лофт 2020: интерьер в пастельных тонах
Фото: archidea.com.ua
Лофт 2020: интерьер в пастельных тонах
Лофт 2020: интерьер в пастельных тонах
Лофт 2020: интерьер в пастельных тонах
Лофт 2020: интерьер в пастельных тонах

Лофт может быть не только строгим и минималистичным. Примером этого является эта квартира в бежевых тонах.

В ней нейтральный фон создают светлые оттенки серого, розового, бежевого. Фактурность бетона, кирпича, деревянных и плетеной мебели обыгрывают простую палитру и делают ее более затишною.Для практичности, в каждой комнате оборудовали встроенный пространство для хранения. Это делает интерьер более гибким.

Он также привлекает внимание общим игривым настроением.

Акцентными деталями являются кирпичные стены и большое окно арочной формы. Такие классические характеристики лофт дополнили современной лаконичной мебелью.

На белом фоне кухонной мебели эффектно выделяется обеденная группа - у деревянного стола разместили кресла-тюльпаны и деревянную скамью.

Огромный угловой диван становится центром организации гостиной. Его жесткие подлокотники заменяют приставные столики. Встроенные шкафчики под сиденьями предоставляют дополнительное место для хранения. Завершает композицию светлый ковер нежного оттенка.

Визуальный трюк дизайнера позволил вдвое увеличить комнату - нишу за диваном обработали зеркальными панелями. Они отражают свет из окна напротив и превращаются в подобие внутреннего окна.

Спальня в лофте также является образцом удобного хранения. Вокруг кровати использовали решение, которое заменяет шкаф для книг, прикроватные тумбочки и гардероб. Стул с плетеной спинкой эффектно смотрится на фоне фактурной бетонной стены.

Ванную обработали мелкой светлой плиткой - такой же, какой использовали в отделке кухни. Это позволяет добиться ощущения единства в интерьере.

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В дизайне ежегодно появляются новые тенденции. Интерьер кухни не является исключением. В 2019 году в приоритери оформления этих комнат есть бежевый и серый цвет. А скандинавский стиль является хитом сезона.

1. Насыщенные цвета делают дизайн кухни динамичным. Интерьеры, выполненные по образцу Африки, основанные на натуральном дереве, элементах из кованого железа и традиционных орнаментах. Мотивы природы приносят гармонию и покой.

archidea.com.ua
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