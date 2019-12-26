Невероятные идеи праздничного декора, которые легко повторить самостоятельно

Фото: lux.fm

Новогоднее настроение создают много деталей: праздничный веночек на двери, мерцание гирлянд, елка. А, если еще стильно задекорировать новогодний стол, вечеринка получится действительно атмосферной.

2020 пройдет под знаком Белой Металлической Крысы, поэтому в декоре должны обязательно быть белый цвет, серый и серебристый. Также можно использовать металлические элементы, блестки, глиттер, пайетки, пишет lux.fm.

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Чтобы новогодний стол был действительно крутым, продумате каждую мелочь. Среди тарелок и бокалов можно расставить блестящие игрушки-шары, декоративные нити с жемчугом, елочные веточки, окрашенные в белый цвет шишки. Ножки бокалов для игристого приукрашивают серебристыми звездами, а салфетки складывают в форме елки или декорируй тематическими Холдер.

Рождественский венок является обязательным элементом праздничного декора. Он завершает украшения дома и елки. Его можно купить или сделать своими руками. Такой венок может стать оригинальным подарком родным и близким.