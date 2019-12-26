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пятница, 27 декабря 2019 02:24

Невероятные идеи праздничного декора, которые легко повторить самостоятельно
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Хорошо декорировать праздничный стол можно собственными руками
Фото: lux.fm
Хорошо декорировать праздничный стол можно собственными руками
Хорошо декорировать праздничный стол можно собственными руками
Хорошо декорировать праздничный стол можно собственными руками
Хорошо декорировать праздничный стол можно собственными руками

Новогоднее настроение создают много деталей: праздничный веночек на двери, мерцание гирлянд, елка. А, если еще стильно задекорировать новогодний стол, вечеринка получится действительно атмосферной.

2020 пройдет под знаком Белой Металлической Крысы, поэтому в декоре должны обязательно быть белый цвет, серый и серебристый. Также можно использовать металлические элементы, блестки, глиттер, пайетки, пишет lux.fm.

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Чтобы новогодний стол был действительно крутым, продумате каждую мелочь. Среди тарелок и бокалов можно расставить блестящие игрушки-шары, декоративные нити с жемчугом, елочные веточки, окрашенные в белый цвет шишки. Ножки бокалов для игристого приукрашивают серебристыми звездами, а салфетки складывают в форме елки или декорируй тематическими Холдер.

Рождественский венок является обязательным элементом праздничного декора. Он завершает украшения дома и елки. Его можно купить или сделать своими руками. Такой венок может стать оригинальным подарком родным и близким.

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