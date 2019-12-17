Рождественский венок: показали простые способы изготовления украшения

Рождественский венок является обязательным элементом праздничного декора. Он завершает украшения дома и елки. Его можно купить или сделать своими руками.
Такой венок может стать оригинальным подарком родным и близким.
Его делают из разных материалов: елочных игрушек, мишуры, лозы, шишек, орехов, бусин, бижутерии и лент.
Сделать венок проще простого. Для этого понадобится круглая основа с прочной проволоки, которую обмотать ветвями ели или сосны.
Затем венок можно украсить шишками, сушеными цветами и ягодами. Эти рождественские штрихи добавляют атмосферы праздника.
Акцентом композиции станут фигурки ангелов или яркие банты.
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Замена живой елки на искусственную - очевидный способ сохранить природу и окружающую среду. Однако благодаря использованию искусственных украшений можно получить гораздо более необычные новогодние елки. Покупать каждый год новые елочные украшения вредит не только кошельку, но и окружающей среде.
При выборе любых украшений необходимо соблюдать стилистики и цветовой гаммы праздника, чтобы весь декор выглядел уместно.
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