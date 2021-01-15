Назвали 3 модные тенденции строительства жилья

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Мода быстротечна и следует за ней следить, чтобы быть в тренде. Речь идет не только о простых формы строит и большие окна, но и о революционных видение привычных вещей. Сферу дизайна интерьера изменение модных тенденций также касается. Глобальные климатические подталкивают инженеров к новому воплощения архитектурных идей.

О них рассказывает Александра Крищук, столичный дизайнер интерьеров.

"Люди должны свыкнуться с мыслью, что главной в доме является не гостиная, а кухня. Она стала центром внимания дома. Поэтому мировые тенденции в дизайне интерьера на 2021 придают особого значения кухонной зоне. Увеличивают ее размеры и совмещая ее с гостиной. идеальным вариантом является установление острова. Он может выполнять функцию барной стойки для приема гостей и завтрака. Также визуально отделять зону отдыха", - отмечает дизайнер.

Также трендом нового года является увеличение значения ванных комнат. Это уже не просто место для ухода за собой, а пространство для восстановления сил. Поэтому их обустраивают так, чтобы декор находятся в гармонии с видением владельца и внутреннего мира.

Новые тенденции в ванных комнатах выбирают покрытие в очень светлых тонах. Это передает спокойствие и безмятежность.

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Еще одним трендом является "умные" дома.

Автоматизированные системы, которые контролируют свет, температуру и безопасность в доме, будут все более востребованы. "Умный дом" обеспечивает своим пользователям больший комфорт и более низкие счета за потребление. Внедрены технологий "умного дома" направлены на заботу об окружающей среде.

В небольшой квартире одно помещение выполняет различные функции: гостиной, спальни, кабинета. Отделение зоны для сна создает уютную атмосферу, способствует расслаблению и полноценному отдыху. Зонирование пространства помогает достичь психологического и бытового комфорта. Дизайнеры дают советы, как разделить комнату на спальню и гостиную.