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понедельник, 15 февраля 2021 10:38

Натяжные потолки стали делать из нового материала
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Натяжные потолки из ткани защищают от пожара
Натяжные потолки из ткани защищают от пожара
Натяжные потолки из ткани защищают от пожара
Натяжные потолки из ткани защищают от пожара
Натяжные потолки из ткани защищают от пожара

Сейчас пленочные натяжные потолки начали вытеснять тканевые. Они отличаются экологичностью, поскольку пропускают воздух и пар. Ткань может напоминать сатин, замша или бархат. На ощупь - гладкая потому фактурная, на вид - глянцевая или матовая. По типу полотна бывают сварные и бесшовные.

Об этом рассказывает Никита Розумович, главный технолог столичной фирмы декора.

"Перед тем, как купить натяжные потолки на тканевой основе, внимательно меряйте длину и ширину комнаты. К полученному результату прибавьте 10 сантиметров с каждой стороны для надежного крепления. Лучше заказать впрок, чем купить короткий рулон, который уже не получится доточить на потолке," - советует специалист.

Особенности покрытия:

1. Такие потолки состоят из ткани полиэстеровой нити, выпускаемой цельным полотном шириной 5 м. Поэтому в больших комнатах не заметно швов.

2. Не выделяют вредных веществ чем и подходят для людей с болезнями дыхательных путей. По этой причине годятся и для детских комнат. Тканевые потолки позволяют потолка дышать. У них нет фенола, постепенно отравляет людей. Полотно заводят шпателем в профиль, прижимает их, как прищепка.

3. Они мешают пожара. Качественный материал не загорается благодаря состава.

4. Это полотно крепче, потому прослужит вдвое дольше пленочное. Это где-то 15 лет без провисания и выгорания цвета. А если и придется их обновить, то можно сделать даже несколько раз акриловыми красками.

5. Существуют также акустические потолки - для комнат, где проводятся музыкальные уроки. Они поглощают шум, что актуально для многоквартирных домов.

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Тканевая потолок стоит от 200 грн за кв. м. Столько же потянет ее монтаж. Это цена материалов белого матового покрытия. Узорчатые или с фигурной текстурой стоят от 300 грн за кв. м.

Существует много материалов, предназначенных для покрытия пола. Большой популярностью пользуется ламинат, имитирующий вид натурального дерева или камня.

В зависимости от особенностей помещения, для заключения он избирается в виде досок прямоугольной формы или квадратной плитки. Современные дизайнеры советуют выбрать темные оттенки: черный шоколад, дерево венге, махагон с медными или золотистыми прожилками на теплом фоне шоколадного цвета, палисандр с красноватым оттенком и вишневый.

Автор: Екатерина Романчук
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