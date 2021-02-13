Натяжные потолки стали делать из нового материала

Сейчас пленочные натяжные потолки начали вытеснять тканевые. Они отличаются экологичностью, поскольку пропускают воздух и пар. Ткань может напоминать сатин, замша или бархат. На ощупь - гладкая потому фактурная, на вид - глянцевая или матовая. По типу полотна бывают сварные и бесшовные.

Об этом рассказывает Никита Розумович, главный технолог столичной фирмы декора.

"Перед тем, как купить натяжные потолки на тканевой основе, внимательно меряйте длину и ширину комнаты. К полученному результату прибавьте 10 сантиметров с каждой стороны для надежного крепления. Лучше заказать впрок, чем купить короткий рулон, который уже не получится доточить на потолке," - советует специалист.

Особенности покрытия:

1. Такие потолки состоят из ткани полиэстеровой нити, выпускаемой цельным полотном шириной 5 м. Поэтому в больших комнатах не заметно швов.

2. Не выделяют вредных веществ чем и подходят для людей с болезнями дыхательных путей. По этой причине годятся и для детских комнат. Тканевые потолки позволяют потолка дышать. У них нет фенола, постепенно отравляет людей. Полотно заводят шпателем в профиль, прижимает их, как прищепка.

3. Они мешают пожара. Качественный материал не загорается благодаря состава.

4. Это полотно крепче, потому прослужит вдвое дольше пленочное. Это где-то 15 лет без провисания и выгорания цвета. А если и придется их обновить, то можно сделать даже несколько раз акриловыми красками.

5. Существуют также акустические потолки - для комнат, где проводятся музыкальные уроки. Они поглощают шум, что актуально для многоквартирных домов.

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Тканевая потолок стоит от 200 грн за кв. м. Столько же потянет ее монтаж. Это цена материалов белого матового покрытия. Узорчатые или с фигурной текстурой стоят от 300 грн за кв. м.

Существует много материалов, предназначенных для покрытия пола. Большой популярностью пользуется ламинат, имитирующий вид натурального дерева или камня. В зависимости от особенностей помещения, для заключения он избирается в виде досок прямоугольной формы или квадратной плитки. Современные дизайнеры советуют выбрать темные оттенки: черный шоколад, дерево венге, махагон с медными или золотистыми прожилками на теплом фоне шоколадного цвета, палисандр с красноватым оттенком и вишневый.