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суббота, 17 апреля 2021 02:28

На зависть другим: дом на мосту поразит многих
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Технологии будущего: сделали дом вместо моста
Фото: aframestudio.com
Технологии будущего: сделали дом вместо моста
Технологии будущего: сделали дом вместо моста
Технологии будущего: сделали дом вместо моста
Технологии будущего: сделали дом вместо моста

Архитектурное бюро Llama Urban Design представило в Канаде дом площадью 230 м2. Он расположен в двух часах езды к северу от Торонто, на берегу озера Мэри в Порт-Сиднее, Онтарио.

Жилье интересно не только дизайном, но и расположение. Оно находится на краю пропасти и имеет форму моста. Представляет собой вытянутую 38-метровую конструкцию.

Дом подвешен на перевернутой V-образной конструкции из клееного бруса, которая также поддерживает внешнюю лестницу, соединяющую внутреннюю общественную зону с кровлей.

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Один из фасадов дома смотрит на озеро. В нем балкон находится на высоте 6 м, почти на высоте крон деревьев. Противоположный фасад большим панорамным окном возвращен на лес и на склон оврага.

Фасад облицован горизонтальным неокрашенным сайдингом из кедра, подчеркивающий форму и направление объема здания. Интерьер облицован большими светлыми фанерными панелями из клена, которые выгодно оттеняют роскошные природные фактуры за окном.

В окрестностях австралийского города Мельбурн построили впечатляющее жилье. У него площадь 117 м². Несмотря на такой небольшой размер дома, он очень удобен. Там есть 3 спальни, 2 ванные комнаты и развлекательная территория в саду.

Владельцы хотели, чтобы он был доступен по цене и комфортный для жизни.

aframestudio.com
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