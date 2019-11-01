Мужчина соорудил из контейнеров дом мечты

Фото: boredpanda.com

Житель техасского города Хьюстон дизайнер Уильям Бро соорудил из 11 морских контейнеров трехэтажный дом. Сделал это без помощи профессиональных строителей.

"Я нанял дизайнера и строительную бригаду. Шли месяцы, а они так и не смогли предложить того, что бы мне понравилось. Поэтому вынужден был их уволить", — цитирует мужчину портал Bored Panda.

В конце концов Бро решил, что справится сам. Сначала сделал 3D-эскиз дома. Затем приступил к освоению теории: потратил часы на изучение технологии строительства жилья из контейнеров.

"Морские контейнеры прочные, огнестойкие, долговечные, выдерживают сильные порывы ветра и ураганы", — объяснил выбор материала Уильям.

Дом получился площадью 232 квадратных метра. Интерьер его Бро оформил в индустриальном стиле.

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42-летний актер потратил 30 лет на создание миниатюрного дома в стиле исторических архитектурных памятников Англии. Каждую деталь делал вручную из вторичных материалов. На создание одной лишь лестницы потратил год. На сегодняшний день в доме есть приемная зал, холл, мансарда, турецкая баня, часовня, винный подвал и тоннель для побега. В планах мужа достроить еще минимум 10 комнат.