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воскресенье, 03 ноября 2019 23:28

Мужчина соорудил из контейнеров дом мечты
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Построил дом мужчина без помощи специалистов.
Фото: boredpanda.com
Построил дом мужчина без помощи специалистов.
Построил дом мужчина без помощи специалистов.
Построил дом мужчина без помощи специалистов.
Построил дом мужчина без помощи специалистов.

Житель техасского города Хьюстон дизайнер Уильям Бро соорудил из 11 морских контейнеров трехэтажный дом. Сделал это без помощи профессиональных строителей.

"Я нанял дизайнера и строительную бригаду. Шли месяцы, а они так и не смогли предложить того, что бы мне понравилось. Поэтому вынужден был их уволить", — цитирует мужчину портал Bored Panda.

В конце концов Бро решил, что справится сам. Сначала сделал 3D-эскиз дома. Затем приступил к освоению теории: потратил часы на изучение технологии строительства жилья из контейнеров.

"Морские контейнеры прочные, огнестойкие, долговечные, выдерживают сильные порывы ветра и ураганы", — объяснил выбор материала Уильям.

Дом получился площадью 232 квадратных метра. Интерьер его Бро оформил в индустриальном стиле.

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42-летний актер потратил 30 лет на создание миниатюрного дома в стиле исторических архитектурных памятников Англии. Каждую деталь делал вручную из вторичных материалов. На создание одной лишь лестницы потратил год. На сегодняшний день в доме есть приемная зал, холл, мансарда, турецкая баня, часовня, винный подвал и тоннель для побега. В планах мужа достроить еще минимум 10 комнат.

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