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воскресенье, 26 мая 2019 23:58

Модный интерьер лета: дизайнеры дали 5 советов
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В новом летнем сезон будут модными яркие эксперименты.

1. Модным стало обустройство жилья в пудровых цветах. Уместными будут товары в коралловых оттенках, начиная от цвета коричневого сахара к оттенкам румяного абрикоса с легким прикосновением розового цвета. Все они настраивают на идеальный летний настроение, которое так хорошо сочетается с теплым солнцем и временем для отдыха.

Природные материалы легко сочетаются с важными деталями, такими как вышивка, бахрома и керамика. Бамбук, который существует далеко за пределами домов, этим летом стал неотъемлемой частью нового тренда.

2. Спокойствие природы и безграничность Северного моря наталкивают на ощущение собственной целостности, что позволяет скандинавам обрести внутреннее равновесие.

Стиль Оттенки севере сочетает голубые и зеленые оттенки моря и неба с равными простыми формами. Все это воплощено в металле и стекле. Цветовая палитра четко просматривается в текстильных изделиях, украшениях и мебели. Все оттенки приглушенные, цвета заземлены и спокойны - подобно самым скандинавам. Контрасты между цветами и формами делают эту тенденцию очень контрастной.

3. Необычные сочетания цветов

В тренде плавный переход цвета из одного оттенка в другой. Актуально выглядят стены окрашены в технике "градиент", а также эффект бензиновой пленки на водной поверхности. Однотонные стены можно украсить серебристыми бликами.

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4. Дом - оранжерея

В моде остается по-прежнему эко-стиль. Дизайнеры рекомендуют использовать как можно больше живых растений.

5. Акцент на потолок

Те кто хотят выделиться в 2019 году перемещают акцент со стен на потолок. Тогда вы сумеете создать по истине креативный дизайн, в ход пойдут геометрические узоры, контрастные обои или окрашенные конструкции.

Стекло надежно защищает стены от любых загрязнений. Будь-то брызги воды, или жира - все это со стеклянной поверхности легко вытереть. Поэтому такой материал является идеальным для покрытия стен кухни. Им смело можно заменить керамическую плитку, которой обычно украшают зоны рядом с раковиной, плитой и рабочими поверхностями.

Стены под стеклом могут быть окрашены или отделаны обоями. В любом случае стеклянное покрытие защитит их от малейших пятен. За счет идеальной гладкости и блеска стекло придаст интерьеру более изящного вида.

rivne1.tv
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