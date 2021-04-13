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четверг, 22 апреля 2021 10:12

Много пространства и стильный дизайн: бразильский дом поражает
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Как выглядит дом мечты: яркие фото
Фото: archdaily.com
Как выглядит дом мечты: яркие фото
Как выглядит дом мечты: яркие фото
Как выглядит дом мечты: яркие фото
Как выглядит дом мечты: яркие фото

Бразильская вилла имеет столь впечатляющий вид, что может стать мечтой многих. У нее площадь 320 м² и она расположена в городе Вила Беатрис.

Владельцы жилья к дизайнерам поставили несколько требований: увеличение и интеграция пространства, естественный свет, преобразования крыши на садовом террасе. Нужна была тотальная трансформация строительства.

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Комнату для гостей заменили на кабинет. Возле него начинаются лестницы, соединяющие первый и второй этаж. Кухня объединила главный фасад, открывая террасу. Гостиная выходила на задний фасад, открывая задний двор.

На втором этаже - главная спальня, одноместная спальня и ванная комната. Там большие окна, чтобы использовать весь потенциал естественного света. Они позволяют чувствовать себя ближе к природе.

Архитектурное бюро Llama Urban Design представило в Канаде дом площадью 230 м2. Он расположен в двух часах езды к северу от Торонто, на берегу озера Мэри в Порт-Сиднее, Онтарио.

Жилье интересно не только дизайном, но и расположением. Оно находится на краю пропасти и имеет форму моста. Имеет вид вытянутой 38-метровой конструкции.

archdaily.com
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