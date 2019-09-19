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четверг, 19 сентября 2019 17:55

Мини-сад на балконе: показали идеи для вдохновения
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Благодаря растениям балкон превратится в уютный оазис.
Фото: architectureartdesigns.com
Благодаря растениям балкон превратится в уютный оазис.
Благодаря растениям балкон превратится в уютный оазис.
Благодаря растениям балкон превратится в уютный оазис.
Благодаря растениям балкон превратится в уютный оазис.

Пребывание в окружении природы помогает расслабиться и избавиться от накопленного в течение дня стресса. Для этого не обязательно даже выходить из дома — достаточно обустроить себе мини-сад на балконе. Неважно, насколько много там пространства: если подключить воображение, горшки с растениями удастся поместить на любой площади.

Подборку идей, которые вдохновят создать собственный сад на балконе, представил аrchitectureartdesigns.

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Нехватка пространство на балконе — не проблема. Комфортное место для отдыха можно обустроить даже на нескольких квадратных метрах. Главное — убрать все лишнее и оставить только самое важное. Если ширина балкона позволяет, можно поместить кресло или небольшой диван с одеялом, чтобы было где комфортно устроиться под одеялом и читать книги либо дремать на свежем воздухе. Если проход узковат, достаточно будет бросить на пол подушки.

architectureartdesigns.com
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