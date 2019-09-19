Мини-сад на балконе: показали идеи для вдохновения

Фото: architectureartdesigns.com

Пребывание в окружении природы помогает расслабиться и избавиться от накопленного в течение дня стресса. Для этого не обязательно даже выходить из дома — достаточно обустроить себе мини-сад на балконе. Неважно, насколько много там пространства: если подключить воображение, горшки с растениями удастся поместить на любой площади.

Подборку идей, которые вдохновят создать собственный сад на балконе, представил аrchitectureartdesigns.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цветы на террасе: как красиво оформить дом

Нехватка пространство на балконе — не проблема. Комфортное место для отдыха можно обустроить даже на нескольких квадратных метрах. Главное — убрать все лишнее и оставить только самое важное. Если ширина балкона позволяет, можно поместить кресло или небольшой диван с одеялом, чтобы было где комфортно устроиться под одеялом и читать книги либо дремать на свежем воздухе. Если проход узковат, достаточно будет бросить на пол подушки.