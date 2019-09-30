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понедельник, 30 сентября 2019 13:25

Межкомнатные двери в интерьере, как подобрать лучший вариант?

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Дизайн интерьера комнаты уже не ограничивается только цветом стен. Можно создать вау-эффект, установив в своем помещении правильные межкомнатные двери.

  Чтобы подобрать дизайн межкомнатных дверей, следует знать несколько основных правил
Чтобы подобрать дизайн межкомнатных дверей, следует знать несколько основных правил

Для того, чтобы подобрать дизайн межкомнатных дверей в каждую отдельную комнату, важно знать основные правила. Ниже мы приведем несколько рекомендаций от дизайнеров, прислушавшись к которым, вы сможете правильно обустроить ваше помещение:

1. Хотите чтобы межкомнатные двери в интерьере выглядели гармонично? Выбирайте двери с одинаковой высотой. Несмотря на то, что ширина дверей в одном помещении может кардинально различаться между собой.

2. Используйте различные декоративные элементы на дверном полотне. Например элементы стекла, которые придают конструкции оригинальности, легкости, а еще помогают пропустить свет.

3. Создайте дизайн-проект интерьера и продумайте его до мелочей. Так, вы сможете за секунды подобрать современный дизайн межкомнатных дверей и избежать неправильных решений.

4. При дефиците площади лучше остановиться на светлых цветах. Светлые двери - главный атрибут многих стилей: прованса, кантри, скандинавского, классического. Также, это идеальное решение для небольших помещений, так как они помогают зрительно увеличить пространство. Темные двери прекрасно смотрятся в больших помещениях.

5. Чтобы не нарушать целостность восприятия пространства лучше устанавливать одинаковые двери. Желательно в том стиле, в котором создан дизайн интерьера.

  Чтобы подобрать дизайн межкомнатных дверей, следует знать несколько основных правил
Чтобы подобрать дизайн межкомнатных дверей, следует знать несколько основных правил

Какой дизайн межкомнатных дверей подходит к моему интерьеру?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но есть принципы и рекомендации, которые помогут сделать выбор:

1.Дайте волю своим вкусам и фантазии. Нет строго установленных дизайнерских правил и норм. Не стоит руководствоваться устаревшими или надуманными стереотипами.

2.Не обязательно, окраска дверей должна повторять оттенок стен, пола или мебели. Двери могут выделяться в цветовой гамме жилья, но при этом не нарушать стилистического решения.

3.Самый простой способ связать в единое целое стиль целого жилья - это установить двери и оконные рамы одной цветовой гаммы.

4.Вы можете выбрать межкомнатные двери и их дизайн любого понравившегося цвета, стоит только дополнить их плинтусами и наличниками такой же расцветки.

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