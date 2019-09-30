Межкомнатные двери в интерьере, как подобрать лучший вариант?

Дизайн интерьера комнаты уже не ограничивается только цветом стен. Можно создать вау-эффект, установив в своем помещении правильные межкомнатные двери.

Чтобы подобрать дизайн межкомнатных дверей, следует знать несколько основных правил

Для того, чтобы подобрать дизайн межкомнатных дверей в каждую отдельную комнату, важно знать основные правила. Ниже мы приведем несколько рекомендаций от дизайнеров, прислушавшись к которым, вы сможете правильно обустроить ваше помещение:

1. Хотите чтобы межкомнатные двери в интерьере выглядели гармонично? Выбирайте двери с одинаковой высотой. Несмотря на то, что ширина дверей в одном помещении может кардинально различаться между собой.

2. Используйте различные декоративные элементы на дверном полотне. Например элементы стекла, которые придают конструкции оригинальности, легкости, а еще помогают пропустить свет.

3. Создайте дизайн-проект интерьера и продумайте его до мелочей. Так, вы сможете за секунды подобрать современный дизайн межкомнатных дверей и избежать неправильных решений.

4. При дефиците площади лучше остановиться на светлых цветах. Светлые двери - главный атрибут многих стилей: прованса, кантри, скандинавского, классического. Также, это идеальное решение для небольших помещений, так как они помогают зрительно увеличить пространство. Темные двери прекрасно смотрятся в больших помещениях.

5. Чтобы не нарушать целостность восприятия пространства лучше устанавливать одинаковые двери. Желательно в том стиле, в котором создан дизайн интерьера.

Чтобы подобрать дизайн межкомнатных дверей, следует знать несколько основных правил

Какой дизайн межкомнатных дверей подходит к моему интерьеру?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но есть принципы и рекомендации, которые помогут сделать выбор:

1.Дайте волю своим вкусам и фантазии. Нет строго установленных дизайнерских правил и норм. Не стоит руководствоваться устаревшими или надуманными стереотипами.

2.Не обязательно, окраска дверей должна повторять оттенок стен, пола или мебели. Двери могут выделяться в цветовой гамме жилья, но при этом не нарушать стилистического решения.

3.Самый простой способ связать в единое целое стиль целого жилья - это установить двери и оконные рамы одной цветовой гаммы.

4.Вы можете выбрать межкомнатные двери и их дизайн любого понравившегося цвета, стоит только дополнить их плинтусами и наличниками такой же расцветки.