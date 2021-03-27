Мебель добавляют элегантности любому интерьеру

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Стеклянная мебель является универсальным решением для различных стилей. Они разбавляют прохладой слишком уютные интерьеры, и наоборот обрамляют яркие. Они добавляют элегантности, легкости и пространства комнате.

Этот материал хорошо сочетается с большинством других, позволяет создавать нестандартные дизайнерские акценты.

Минусом стеклянной мебели можно считать прозрачность. Когда за столом видно пол или ноги, некомфортно есть. А еще на этой поверхности легко остаются отпечатки пальцев.

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Мебель делают из двух видов: обычного и безопасного. Те бывают матовым, полированным или отражая зеркальное покрытие. Лакированное стекло - флоат-стекло, покрытое лаком для защиты от влаги и царапин.

Самый простой вариант изготовления безопасного стекла - это наклейка защитной пленки. При разрушении стекло остается на пленке не разлетаясь на куски с острыми гранями. Но у такого стекла есть определенные недостатки: пленка дает оттенок, возможны появления воздуха под ней. Также возможно использование цветных защитных пленок.

Одним из видов безопасного стекла является закаленное. Это стекло проходит обработку для повышенной устойчивости к механическим нагрузкам в 5-6 раз. Оно не перестает быть прозрачным и не умаляет коэффициент пропускания света.

Зонирование пространства нужно не только в тесной квартире. В просторной тоже целесообразно для гармоничной организации интерьера. Это волшебная палочка в дизайне для разделения комнаты на видимые жилые зоны. Эффективно провести зонирование визуальное - с помощью керамической плитки. На стенах чаще всего кладут плиткой одну стену полностью с плавным переходом на другую.