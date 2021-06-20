Летнее затишье: как обустроить стол в саду

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Летом каждому хочется проводить больше времени на свежем воздухе. Поэтому стоит поставить стол на веранде или в саду. В этом материале вы найдете идеи, как сделать его уютным.

1. Для эффектного обеденного стола не обязательно иметь новенькие мебели. Они могут быть потертыми, разными. Это будет выглядеть гораздо уютнее, чем готовый комплект пластиковой мебели с садового магазина.

2. Застелить скатерть для праздничного ужина или встречи с друзьями. Этот вариант непрактичный, в отличие от клеенки. Но она такого эффекта не создаст. Родственные "реликвии" держите подальше от улицы. Подойдут бюджетные скатерти или отрезки ткани.

3. Очень нарядно на обеденном уличном столе будет выглядеть сервиз, найденный за бесценок на просторах Интернета или у родственников. Пусть это будет не "сборная солянка" ненужного никому посуды, между собой не сочетается, а выбросить жалко.

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4. Букет с живыми садовыми или полевыми цветами уместен на любой стол. Они придают особую атмосферу в обычный день.

5. Освещение

Стол в саду выглядеть магически, если добавить свет - лампы, фонарики, гирлянды или свечи. Для большей безопасности следует поставить закрытые подсвечники или искусственные на батарейках.

К любому дизайну кухни можно подобрать дорожку на стол. Она кладется в центре стола по длинной стороне. Сверху относятся тарелки, бокалы, кладутся приборы. Чтобы определиться с шириной бегунка, поделите ширину столешницы в два или три раза. По длине дорожка может превышать ее на 30 см, чтобы края красиво падали с каждого конца, но эту рекомендацию можно не соблюдать.