 
Ексклюзивы
1/5
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 918
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 333
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Просмотров: 1449
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Просмотров: 828
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 288
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1530
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 252
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 729
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 2052
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 819
Фото
Все фото
13
8
12
8
13
Летнее затишье: как обустроить стол в саду
Летнее затишье: как обустроить стол в саду
Отдых у бассейна в собственном дворе: дом поражает задумкой
Отдых у бассейна в собственном дворе: дом поражает задумкой
Самому лучше не лезть: как сочетать цвета в стильном интерьере
Самому лучше не лезть: как сочетать цвета в стильном интерьере
Чем заменить мебельную стенку: показали модные варианты
Чем заменить мебельную стенку: показали модные варианты
Ремонт в туалете надо делать по пяти основным правилам
Ремонт в туалете надо делать по пяти основным правилам
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 936
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 819
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 180
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1548
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 270
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 июня 2021
Просмотров: 198
Нове про себе
Недавно взнав про себе дещо нове. Точніше, воно — з того ряду, що коли його стрінеш, то стараєшся швидше забути, витіснити з пам'яті, бо воно ...
пятница, 25 июня 2021 11:40

Летнее затишье: как обустроить стол в саду
13

  Комментировать

Пикник на свежем воздухе: идеи для дачи
Фото: zelenasadyba.com.ua
Пикник на свежем воздухе: идеи для дачи
Пикник на свежем воздухе: идеи для дачи
Пикник на свежем воздухе: идеи для дачи
Пикник на свежем воздухе: идеи для дачи

Летом каждому хочется проводить больше времени на свежем воздухе. Поэтому стоит поставить стол на веранде или в саду. В этом материале вы найдете идеи, как сделать его уютным.

1. Для эффектного обеденного стола не обязательно иметь новенькие мебели. Они могут быть потертыми, разными. Это будет выглядеть гораздо уютнее, чем готовый комплект пластиковой мебели с садового магазина.

2. Застелить скатерть для праздничного ужина или встречи с друзьями. Этот вариант непрактичный, в отличие от клеенки. Но она такого эффекта не создаст. Родственные "реликвии" держите подальше от улицы. Подойдут бюджетные скатерти или отрезки ткани.

3. Очень нарядно на обеденном уличном столе будет выглядеть сервиз, найденный за бесценок на просторах Интернета или у родственников. Пусть это будет не "сборная солянка" ненужного никому посуды, между собой не сочетается, а выбросить жалко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Декоративный мельница в саду: как украсить участок

4. Букет с живыми садовыми или полевыми цветами уместен на любой стол. Они придают особую атмосферу в обычный день.

5. Освещение

Стол в саду выглядеть магически, если добавить свет - лампы, фонарики, гирлянды или свечи. Для большей безопасности следует поставить закрытые подсвечники или искусственные на батарейках.

К любому дизайну кухни можно подобрать дорожку на стол. Она кладется в центре стола по длинной стороне. Сверху относятся тарелки, бокалы, кладутся приборы.

Чтобы определиться с шириной бегунка, поделите ширину столешницы в два или три раза. По длине дорожка может превышать ее на 30 см, чтобы края красиво падали с каждого конца, но эту рекомендацию можно не соблюдать.

zelenasadyba.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Летнее затишье: как обустроить стол в саду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июня

Издали указ о выселении иностранцев

Индейцы объединились и последний раз разбили войска США

Розе пахнет сеном: интересные факты о розовом вине

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 19478
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 16821
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 6867
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 5247
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 4572
Дом
Деньги на ветер: в какие квартиры не надо покупать робота-пылесоса
Деньги на ветер: в какие квартиры не надо покупать робота-пылесоса
Модные картины для интерьера 2021
Модные картины для интерьера 2021
5
 Просмотров: 27
Роль диванов и кресел в дизайне интерьера
Роль диванов и кресел в дизайне интерьера Просмотров: 18
Как выбрать функциональный кондиционер и не разориться
Как выбрать функциональный кондиционер и не разориться Просмотров: 27
Отдых у бассейна в собственном дворе: дом поражает задумкой
Отдых у бассейна в собственном дворе: дом поражает задумкой
8
 Просмотров: 927
Больше всего комментируют
5
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
4
Русский язык в Украине – это шанс для Путина
3
Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться
3
Я даю шанс олигархам стать бизнесменами - президент
2
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
Голосов: 86
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть