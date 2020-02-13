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пятница, 14 февраля 2020 02:28

Креативно и ярко: 15 идей упаковки подарков на День Валентина
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Упаковка подарков на День святого Валентина
Фото: idei-dekoru.com
Упаковка подарков на День святого Валентина
Упаковка подарков на День святого Валентина
Упаковка подарков на День святого Валентина
Упаковка подарков на День святого Валентина

С подарком на День влюбленных надо не только угадать, но и оригинально упаковать. Это покажет внимание и заботу.

За такую ​​приверженность вторая половинка точно отблагодарит.

Что же делать людям, которые ни разу ничего не паковали и тем более не вязала мимишних бантов? Все легко. Стоит просто позаимствовать идею с фотогалерее.

Здесь есть варианты для маленьких подарков - размером со спичечный коробок. Также идеи для больших подарков.

Цвет бумаги, веревок или лент можно выбирать по собственному желанию.

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В День святого Валентина принято дарить любимым сладкие подарки - конфеты, зефир или печенье в виде сердец. Сейчас такие презенты можно купить во многих супермаркетах. Но подарок, сделанный своими руками, всегда ценится гораздо больше.

Самый простой рецепт песочного печенья на День всех влюбленных, которое можно представить второй половине 14 февраля.

idei-dekoru.com
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