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среда, 26 декабря 2018 13:07

Компактный дом с кроватью и душевой, который можно разместить в любом месте
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Дом представляет собой сборную конструкцию, которую при необходимости можно разобрать и переместить на другое место.
Фото: archdaily.com
Дом представляет собой сборную конструкцию, которую при необходимости можно разобрать и переместить на другое место.
Дом представляет собой сборную конструкцию, которую при необходимости можно разобрать и переместить на другое место.
Дом представляет собой сборную конструкцию, которую при необходимости можно разобрать и переместить на другое место.
Дом представляет собой сборную конструкцию, которую при необходимости можно разобрать и переместить на другое место.

Американская архитектурная студия Klein представила компактный дом для выездного отдыха. Конструкция является сборной. Включает в себя стеновые модули, деревянную раму, основу и треугольное окно от потолка до пола.

Каждый элемент дома от Klein на 100% состоит из материалов, подлежащих переработке. Рама в нем сделана из сосны, пол — из еловых панелей, стены — из натуральной пробки, ванная — из кедра. Форма дома является А-видной. Это обеспечивает безпрепятственный сток дождевой воды и предотвращает образование снежных "шапок", пишет Archdaily.

Площадь дома составляет 16,7 квадратных метров. Основную часть занимает жилая комната, сочетающая в себе спальную зону, столовую и гостиную. Интерьер дома имеет скандинавские мотивы. Вся мебель в нем ручной работы.

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Высота потолка в доме достигает 4-х метров. Сама же конструкция немного выше: находится на небольшом возвышении, которое обеспечивают 4 бетонные опоры. Компактность дома и возможность собрать его на месте позволяет владельцам размещать конструкцию даже в отдаленных районах, не используя для транспортировки тяжелую технику.

Ранее показали дом на заснеженных склонах гор, который поражает головокружительным видом из окна. Построили его в канадской провинции Квебек. Для строительства использовали преимущественно природные материалы. Интерьер оформили в стиле минимализма.

archdaily.com
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