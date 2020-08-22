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среда, 26 августа 2020 15:10

Комната школьника: как создать удобное пространство для ребенка
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Как обставить комнату школьника со вкусом
Фото: idei-dekoru.com
Как обставить комнату школьника со вкусом
Как обставить комнату школьника со вкусом
Как обставить комнату школьника со вкусом
Как обставить комнату школьника со вкусом

Родителям следует помнить, что рабочий стол и стул - это не просто мебель, а жизненное пространство для ребенка. Неправильно подобранная высота стула или неудачная конфигурация стола грозит гораздо большими проблемами, чем обычная неудобство.

Так, повышенная утомляемость и снижение концентрации внимания приводят к ухудшению усвоения материала.

Есть простой тест для проверки оптимальной высоты стола. Ребенок, поставив локти на столешницу, имеет прикоснуться пальцами к вискам. Если пальцы оказались выше висков или не достают до них, значит стол не подходит ребенку.

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Идеальный стул - тот, что допускает регулировку высоты, а также положение спинки и подлокотников. Поэтому для комфортного сидения ребенка лучше приобрести ортопедическое кресло, которое регулируется по высоте.

Чтобы сохранить хорошее зрение, школьнику лучше делать уроки при дневном свете. Что же касается электроосвещения, то лучше выбрать обычную лампу с желтым мягким светом, а не дня, ведь она наиболее приближена к натуральному солнечного спектра.

Рекомендуемая мощность лампы - до 80 Вт. Ярче вызывает чрезмерное напряжение глазных мышц.

Стоит также продумать, где будут храниться книги, тетради, канцтовары и другие школьные принадлежности. Магнитные планки или доски над столом помогут закрепить расписание уроков, повесить нужны напоминания, календарь, фотографии или надписи-мотиваторы.

Дополнительно освоить пространство помогут подвесные корзины, которые можно закрепить на торцах шкафы или стола.

Модно выглядеть в цвете бирюзы будет и спальная комната, и ванная, а также кухня или гостиная. Нужно принять во внимание, что бирюзовыми может быть не только элементы мебели, но и стены, и декоративные части интерьера.

Главное преимущество использования этого цвета заключается в том, что он ассоциируется со спокойствием. Поэтому позволяет расслабиться после тяжелого рабочего дня и набраться сил. Универсальность цвета позволяет использовать его при оформлении практически любых интерьеров, независимо от их стиля.

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Дата
26
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